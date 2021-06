Stadia: Unterstützung für Set-Top-Boxen und Smart-TVs im Anmarsch

Chromecast mit Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick und UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505 und OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 und MIBOX4

Schon bald wird man über weitere Geräte auf den Streamingservice Stadia zugreifen können. Das hat Google in einem Blog-Beitrag angekündigt. Neben Nvidia Shield gehören auch Set-Top-Boxen und erste Smart-TVs zu der Auswahl, über die man ab dem 23. Juni Stadia unabhängig vom Chromecast Ultra nutzen darf.Folgende Geräte werden offiziell unterstützt:Theoretisch kann die Stadia-App auf allen Smart-TVs installiert werden, die mit dem Betriebssystem Android ausgestattet sind. Google weist aber darauf hin, dass es sich noch um ein experimentelles Features handelt, das nicht auf jedem Android-TV ein perfektes Ergebnis liefern wird.Auch bei Microsoft tüftelt man derzeit daran , wie man das Xbox Cloud Gaming direkt auf den Fernseher bringen könnte und will noch in diesem Jahr eine Lösung präsentieren. Aktuell funktioniert das Streaming-Angebot als Teil von Game Pass Ultimate lediglich auf Mobilgeräten mit Android-Betriebssystem und in einer experimentellen Variante über den Browser am PC.Letztes aktuelles Video: Kommentar Google das ungeduldige Riesenbaby