Stadia: Controller kann mit Update weiter kabellos genutzt werden

Stadia Controller: So wird der Bluetooth-Modus aktiviert

Schließt den Controller mit einem USB-C-Kabel an einen PC oder Laptop an.

Öffnet die Update-Seite von Google mit dem Chrome Browser in Version 108 oder höher oder mit einem anderen Chromium-Browser, wie zum Beispiel Microsoft Edge.

Auf der Seite klickt ihr auf "Zum Bluetooth-Modus wechseln" und anschließend auf "Starten". Ihr müsst zudem explizit den Google Nutzungsbedingungen zustimmen und dann "Überprüfung in Chrome erlauben" anklicken.

Ist der Controller richtig angeschlossen, seht ihr die Informationen in einem neuen Popupfenster und klickt dort auf "Verbinden".

Ihr müsst nun euren Controller entsperren: Dafür zieht ihr das USB-Kabel ab und drückt auf dem Controller die Taste mit den drei Punkten, während ihr gleichzeitig das USB-Kabel wieder einsteckt.

Danach müsst ihr die Buttons Y und A, sowie die Drei-Punkte-Taste und den Assistant-Button (unterhalb der Punkte-Taste) drücken.

Im Chrome-Browser klickt ihr nun auf "Download durch Chrome" und ein neues Popup-Fenster taucht auf. Hier sollte der Name des Controllers nun "SP Blank RT Family" heißen.

Klickt auf "Verbinden" und der Download des Firmware-Updates sollte erfolgen.

Sobald dies fertig ist, könnt ihr anschließend den Bluetooth-Modus installieren. Dazu folgt ihr der Anleitung im Popup-Fenster, wo der Controller nun als "USB-Composite Device" angezeigt werden sollte.





Stadians, you can now update your Stadia Controller’s firmware to enable Bluetooth Low Energy connections.



Find the update tool here: https://t.co/o0iU2x0NsV pic.twitter.com/SxzUYJyRrh



— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 17, 2023



Schlussstrich bei Google Stadia