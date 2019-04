Waves of the Atlantide: Echtzeit-Strategiespiel in die Early-Access-Flut gestartet - 4Players.de

Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC) Screenshot - Waves of the Atlantide (PC)

Das Echtzeit-Strategiespiel Waves of the Atlantide vom französischen Indie-Studio Metaphore Games ist am 26. März 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo es mindestens zwei Monate verweilen soll. In dem aktuell für 3,99 Euro angebotenen PC-Spiel gilt es vor dem Hintergrund einer anrollenden Flutwelle in kurzen Partien von maximal 25 Minuten Rohstoffe abzubauen, Technologien zu entwickeln, Armeen aufzustellen und seine Gegner zu bezwingen, um das eigene Überleben zu sichern. Zudem werden Battle-Royale- und Bretttspielflair versprochen. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer