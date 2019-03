Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda: Link und Zelda im Rhythmus - 4Players.de

Zum Ende der Nindies Showcase 2019 ist Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda für Switch angekündigt worden. Im Prinzip überträgt Entwickler Brace Yourself Games die Spielmechanik von Crypt of the NecroDancer in die Welt von The Legend of Zelda. In dem Rhythmus-Action-Adventure darf man als Link oder Prinzessin Zelda die zufallsgenerierte Oberwelt und finstere Dungeons erkunden und Gegner im Rhythmus bekämpfen.Nintendo: "Dabei folgst du dem Beat beliebter The Legend of Zelda-Musik-Remixes. Bleib stets im Rhythmus, denn jeder Beat ist eine Chance, dich zu bewegen, anzugreifen oder abzuwehren. Du triffst auf die verschiedensten Gegner der Reihe, von modernen Leunen bis zu alten Hyrule-Soldaten, alle in charmanter Pixelkunst dargestellt. Präge dir all ihre Bewegungen gut ein, um dir im rhythmusbasierten Kampf einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Ausgestattet bist du dabei mit einer Vielzahl an berühmten Items aus der The Legend of Zelda-Reihe sowie mit den Zaubersprüchen und Waffen aus Crypt of the NecroDancer. Stelle dich den fiesesten Bossen Hyrules, die durch mächtige Magie neue, kraftvolle Form erlangt haben. (...) Folge dem Rhythmus in 25 neu gemischten Musikstücken aus der The Legend of Zelda-Reihe."Letztes aktuelles Video: Ankündigung