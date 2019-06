Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda: Release-Datum bekannt gegeben - 4Players.de

Auf der Nintendo Direct zur E3 2019 wurde bekannt gegeben, dass Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda schon übermorgen am 13. Juni 2019 erscheinen wird. Im Prinzip überträgt Entwickler Brace Yourself Games die Spielmechanik von Crypt of the NecroDancer in die Welt von The Legend of Zelda. In dem Rhythmus-Action-Adventure darf man als Link oder Prinzessin Zelda die zufallsgenerierte Oberwelt und finstere Dungeons erkunden und Gegner im Rhythmus bekämpfen. Der folgende Trailer zeigt weitere Eindrücke der musikalischen Action.Letztes aktuelles Video: E3 Trailer