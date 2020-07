Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda: Drei Erweiterungen angekündigt

Nintendo hat den Season Pass für Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda auf Switch angekündigt. Der Season Pass kostet 14,99 Euro und umfasst drei Erweiterungen - sowie Bonus-Outfits für Link und Zelda.(heute verfügbar)"Bereichere deine musikalische Reise mit den neu hinzugefügten Charakteren Impa, Aria, Frederick, Schatten-Link und Schatten-Zelda.""39 neue Songs werden hinzugefügt, darunter auch Remix-Versionen der Hintergrundmusik des Spiels. Du kannst die Hintergrundmusik jederzeit ändern, sodass du bei deiner Reise durch Hyrule nie auf deine Lieblingssongs verzichten musst.""Schlüpfe in die Rolle des geheimnisvollen Horror Kids und erkunde eine brandneue Karte mit neuen Songs und einer neuen Handlung. Horror Kids Fähigkeiten ändern sich je nachdem, welche Maske es aufsetzt. Was wird Horror Kid in den unbekannten Gefilden erwarten?"Die DLC-Pakete #2 und #3 sollen bis Ende Oktober 2020 verfügbar sein.