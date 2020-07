Spellbreak: Fantasy-Battle-Royale wird Free-to-play

Das Studio Proletariat meldet, dass Spellbreak auf einem Free-to-play-Modell basieren wird. In dem Spiel kämpfen "Kampfmagier" um die Battle-Royale-Krone auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One."Von Anfang an wollten wir sicherstellen, dass es für die Spieler von Spellbreak so einfach wie möglich sein würde, mit ihren Freunden zu spielen, und die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu spielen, hilft uns dabei, dieses Ziel zu erreichen", sagt Seth Sivak, CEO von Proletariat, Inc. "Spellbreak Free-to-play anzubieten und zu garantieren, dass das Spiel ab dem ersten Tag Cross-Play unterstützt, unterstreicht unseren Wunsch, Spellbreak für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen."Das magische Battle-Royale-Spiel von Entwickler Proletariat befindet sich aktuell auf der PlayStation 4 und dem PC in der Beta-Phase ( zur Website ).Letztes aktuelles Video: Free-to-play-TeaserProduktbeschreibung: "Spellbreak ist eine AAA-Fantasy-Battle-Royale-Spielerfahrung mit magischen Kämpfen und mächtigen Zaubersprüchen. Spieler wählen eine Klasse, entfesseln mächtige Kombos und kämpfen sich hoch, bis sie zum ultimativen Kampfmagier aufsteigen. Mit einem vielschichtigen Item- und Klassensystem ermöglicht es Spellbreak seinen Spielern, die Hollow Lands allein oder gemeinsam mit Freunden zu dominieren."