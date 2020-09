Spellbreak: Die Magiekämpfe haben begonnen

Screenshot - Spellbreak (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Spellbreak (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Spellbreak (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Spellbreak (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Spellbreak (PC, PS4, Switch, One)

Am 3. September 2020 haben die Bostoner Entwickler Proletariat ihr Fantasy-Battle-Royale Spellbreak für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Free-to-play-Titel kann kostenlos via Epic Games Store Microsoft Store und eShop heruntergeladen werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Wo Magie verboten ist und eingeschlossen im eisernen Griff der Vowkeeper, liegt es an dir, zu widerstehen und zurückzufordern, was dir gehört. Mach dir die rohe Kraft deiner Fehdehandschuhe zunutze und nutze die unvorstellbaren Kräfte der Elementarebenen. Stürze dich in heftige Kämpfe auf schwebenden Inseln und unmöglichem Gelände, um den Zerstörer in dir loszulassen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer