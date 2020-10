Spellbreak: Saisonales Update für das Fantasy-Battle-Royale angekündigt

Am 22. Oktober 2020 wollen die Bostoner Entwickler Proletariat ihrem Fantasy-Battle-Royale Spellbreak mit Prologue: The Gathering Storm das erste saisonale Update spendieren. Es wird kostenlos auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein und "den neuen Clash Modus einführen, der es Spielern ermöglicht, Spellbreak im Team-Deathmatch noch einmal neu zu entdecken. Darüber hinaus wird es neue Talente, Zaubertränke und optische Anpassungsmöglichkeiten geben.""Nach einem unglaublichen Start hat Spellbreak jetzt Millionen von Spielern auf der ganzen Welt", so Seth Sivak, CEO von Proletariat. "Dieses Update stellt den Beginn unseres Plans dar, solide Inhalte zu liefern, die neue Möglichkeiten bieten, den einzigartigen Kampf von Spellbreak zu erleben, und den Spielern einen ersten Vorgeschmack darauf geben, wie wir planen, fortlaufende Story-Inhalte zu implementieren."Hier die Inhalte von Prologue: The Gathering Storm im Überblick:: Prologue: The Gathering Storm wird für alle Spieler kostenlos sein und wöchentliche Quests mit einzigartigen Belohnungen bieten: 9-gegen-9 -Team-Deathmatch mit 3 Squads in jedem Team: Noch mehr Möglichkeiten die Spielweise dem eigenen Stil anzupassen- Vitalität: Bonus-Gesundheit- Beidhändig: Ermöglicht die passive Klassenfähigkeit im Sekundär-Handschuh- Voraussicht: Enthüllt Spieler in der Nähe auf ihrer Minikarte und zeigt zukünftige Schreine und Kreise: Neue Outfits, Artefakte, Wolkenbrüche, Nachleuchten, Emotes und Abzeichen! Gerade rechtzeitig für "Hollowed Eve!"Spellbreak kann als Free-to-play-Titel kostenlos via Epic Games Store Microsoft Store und eShop heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer