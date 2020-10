Spellbreak: Prologue: The Gathering Storm plus Team-Deathmatch verfügbar

"Neuer Content: Prologue: The Gathering Storm wird für alle Spieler kostenlos sein und wöchentliche Quests mit einzigartigen Belohnungen bieten.

Clash Mode: 9-gegen-9-Team-Deathmatch mit 3 Squads in jedem Team

Neue Talente:

Vitalität: Bonus-Gesundheit

Beidhändig: Ermöglicht die passive Klassenfähigkeit im Sekundär-Handschuh

Voraussicht: Enthüllt Spieler in der Nähe auf ihrer Minikarte und zeigt zukünftige Schreine und Kreise

Halloween-Inhalte: Neue Outfits, Artefakte, Wolkenbrüche, Nachleuchten, Emotes und Abzeichen! Gerade rechtzeitig für "Hollowed Eve!"

Mit Prologue: The Gathering Storm ist das erste saisonale Update für Spellbreak Free-to-play Fantasy-Battle-Royale ) veröffentlicht worden. Es umfasst den neuen "Clash Modus" als Team-Deathmatch-Variante und startet den Kapitel-Modus mit dem Prolog. Fortan kann man an Quests teilnehmen und mehr über die Geschichte der Hollow-Lands zu erfahren.Die Inhalte von Prologue: The Gathering StormSeit Veröffentlichung Anfang September 2020 wurde Spellbreak bereits von über fünf Millionen Spielern gespielt. Im September war es in den USA sowie in Europa das zweithäufigste heruntergeladene Free-to-play-Spiel (laut Hersteller).Proletariat: "Spellbreak ist ein Multiplayer-Action-Zauberspiel, bei dem die Spieler ihre innere Kampfmagie entfesseln und zwei mächtige, magische Kampfhandschuhe einsetzen, die verheerende Zauberkombinationen bilden, um das Schlachtfeld mit feurigen Tornados, elektrifizierten Gaswolken und mehr zu kontrollieren! In den Hollow Lands können die Spieler die Karte erkunden, um taktische Vorteile zu erschließen und versteckte Truhen mit magischen Runen zu entdecken, die neue Fähigkeiten wie Flug, Teleport und Unsichtbarkeit verleihen."Letztes aktuelles Video: Prologue The Gathering Storm Trailer