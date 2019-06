RAD: Vorverkauf der "post-post-apokalyptischen" Rogue-like-Action hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC) Screenshot - RAD (PC)

Die "post-post-apokalyptische" Rogue-like-Action RAD von Double Fine Productions und Bandai Namco Entertainment kann ab sofort für 19,99 Euro auf Nintendo Switch, PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ) und PC ( Steam ) vorbestellt werden, wie im Rahmen der E3 2019 bekannt gemacht wurde . Vorbesteller erhalten neben dem Spiel zwei Charakterdesigns und eine Joystick-Keule. Die Auslieferung erfolgt am 20. August. Hier ein aktueller Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Pre-order TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "RAD ist ein actionreiches 3D-Rogue-Like, angesiedelt in einer post-postapokalyptischen Welt, die den Weltuntergang nicht nur einmal, sondern zweimal überlebt hat.Als Held im Teenageralter musst du dich ins Brachland wagen, einem sich ständig wandelnden, radioaktiven Ödland, in dem entsetzliche, unbekannte Kreaturen leben. Hier musst du die Lösung zur Heilung der Welt finden und die rissige, ausgedörrte Landschaft in eine Quelle neuen Lebens verwandeln.Doch die Zukunft der Menschheit hat ihren Preis. Je weiter du ins Unbekannte vordringst, umso mehr setzt du dich krassen Giften aus, die deinen zarten menschlichen Körper verunstalten.Das Schicksal der Welt hängt von dir, deiner zuverlässigen Keule und allen Fähigkeiten ab, die du dir aneignest, während die Welt um dich herum deinem Körper zusetzt und dich in etwas wenig Menschliches, aber dafür sehr Mächtiges verwandelt.Aber lass dich davon nicht beeinflussen, schnapp dir deine Keule und rette die Welt – oder was davon übrig ist!"