Tennis World Tour - Roland-Garros Edition: Erweiterte Version erscheint im Mai auf PC, PS4, Switch & Xbox One - 4Players.de

"Drei neue Spieler: Ein männlicher Spieler und zwei weibliche Spielerinnen, die in Kürze enthüllt werden

Die Inhalte der Legends-Edition, zu denen André Agassi und John McEnroe als spielbare Charaktere zählen

Die neuen Roland-Garros-Courts: Philippe-Chartrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu

Der Center Court des Mutua Madrid Open: La Caja Mágica

Im Karriere-Modus verfügbare Events: das Mutua Madrid Open im Mai und ein Roland-Garros-Event im Juni"

Bigben und Breakpoint werden die Tennis World Tour - Roland-Garros Edition im Mai 2019 als eigenständiges Spiel auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen.Die Roland-Garros Edition umfasst die Inhalte von Tennis World Tour (2018; inklusive der zwölf Updates) und folgende Elemente:Die Inhalte der Roland-Garros Edition werden auch separat (aber nicht kostenlos) für die Spieler erhältlich sein, die Tennis World Tour (2018) bereits besitzen.Der Publisher schreibt: "Seit der Veröffentlichung 2018 hat Breakpoint regelmäßig Updates für Tennis World Tour geliefert, mit denen ein klares Ziel verfolgt wurde: eine optimierte Spielerfahrung. So wurde der Online-Modus verbessert, Spielablauf und KI überarbeitet sowie die allgemeine Spielerfahrung durch das Hinzufügen von Videos und Animationen sowie einem detaillierten System zur Anpassung von Gesichtern aufgewertet. Mit Tennis World Tour - Roland-Garros Edition bietet das Studio nun neue Inhalte und bringt die Spielerfahrung noch dichter an die Wirklichkeit: Um auch auf dem Sandplatz realistische Animationen der Matches zu ermöglichen, wurden weitere Motion Capturing-Sessions durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit der FFT hat es zudem möglich gemacht, dem Spiel zusätzliche offizielle Inhalte hinzuzufügen. Darunter sind insbesondere die drei Main-Courts des Roland Garros-Turniers, die in Tennis World Tour - Roland-Garros Edition originalgetreu und detailliert dargestellt werden - auch der Simonne-Mathieu-Court, dessen reales Ebenbild derzeit noch nicht fertiggestellt ist."