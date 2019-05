Tennis World Tour - Roland-Garros Edition: Rafael Nadal und Kristina Mladenovic sind dabei - 4Players.de

"33 der besten Spieler der Welt, wie Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Kristina Mladenovic und Legenden wie André Agassi oder John McEnroe

Über 21 Courts mit allen Oberflächen, sowie die Gelegenheit die neuen Hauptcourts des Roland-Garros, Philippe-Chartrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu, als Erste zu bespielen

Den Center Court des Mutua Madrid Open: "La Caja Mágica"

Einen Karrieremodus, der die Karriere eines Spielers simuliert, samt Training, Matches, Qualifikationen und vielem mehr

Eine neue Option den eigenen Spieler von Grund auf anzulegen

Online-Modus mit Rangliste und privaten Matches"

In Tennis World Tour Roland-Garros Edition, der erweiterten Fassung von Tennis World Tour (2018), werden auch Rafael Nadal und Kristina Mladenovic mit von der Partie sein, wodurch die Zahl der spielbaren ATP- und WTA-Stars auf insgesamt 33 steigt."Zudem setzen Bigben und Breakpoint Motion Capturing ein, um individuelle Bewegungen und Techniken der Top-Spieler einzufangen, sodass die Spieler Mladenovics mächtigen Aufschlag, Nadals peitschenartige Vorhand und seine einzigartige Aufschlagvorbereitung nicht nur miterleben, sondern auch einsetzen können", schreibt der Publisher.Features der Roland-Garros Edition (laut Hersteller):Tennis World Tour - Roland-Garros Edition erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 24. Mai 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Die Inhalte der Roland-Garros Edition werden auch separat (aber nicht kostenlos) für die Spieler erhältlich sein, die Tennis World Tour (2018) bereits besitzen.Letztes aktuelles Video: Nadal Reveal Trailer