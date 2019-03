Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Vampir-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

"Werde zum ultimativen Vampir: Tauche ein in die Welt der Dunkelheit und lebe deine Vampirfantasien in einer Stadt aus, die von spannenden Charakteren bewohnt wird, die auf deine Entscheidungen reagieren. Du und deine einzigartigen Disziplinen sind eine Waffe in unserem fortschrittlichen, schnellen Nahkampfsystem. Deine Macht wird stärker, je mehr du vorankommst, aber denke daran, die Maskerade aufrecht zu erhalten und deine Menschlichkeit zu schützen ... sonst wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen.

Steige ins dunkle Herz von Seattle und überlebe die Vampir-Elite: Seattle wurde schon immer von Vampiren regiert. Jage deine Beute durch ganz Seattle, das in eine Welt der Dunkelheit verwandelt ist. Triff die alten Blutgründer, die älter als die Stadt sind, und das neue Blut, die Neureichen, die die Stadt neu definieren. Jeder hat ein eigenes Motiv - also wähle deine Verbündeten weise.

Gehe unbequeme Allianzen ein: Wähle im Krieg um den Bluthandel von Seattle eine Seite unter den rivalisierenden Fraktionen, von denen jede ihre ganz besonderen Eigenschaften und Geschichten hat. Die Welt beurteilt dich nach deiner Gesellschaft, aber denke daran, dass sich irgendwann alle die Hände schmutzig machen."

Paradox Interactive hat die Katze aus dem Sack gelassen und Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 für PC ( Epic Games Store Steam ), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Rollenspiel entsteht bei den Hardsuit Labs in Seattle und soll im 1. Quartal 2020 erscheinen. Bei Steam wird März 2020 genannt.Die Geschichte von Vampire: The Maskerade - Bloodlines 2 wurde vom Autor des ursprünglichen "Bloodlines" geschrieben (Brian Mitsoda). Auch einige der beliebtesten Charaktere sollen zurückkehren. Bloodlines 2 soll reaktives Storytelling, rasante Nahkämpfe, komplexe politische Beziehungen und faszinierende Charakteren mit ihren eigenen versteckten Motiven bieten - immer auf dem schmalen Grad balancierend zwischen Blutdurst und dem Verlust der eigenen Menschlichkeit. Die düstere Atmosphäre und auch der Humor des Vorgängers sollen wieder eingefangen werden."Als Ergebnis eines Vampir-Aufstandes, beginnt die Existenz der Spieler als Schlüsselfigur in einem blutigen Krieg zwischen den herrschenden Vampir-Fraktionen Seattles. Um zu überleben müssen sie einen Clan wählen und sich in ein undurchsichtiges Netz aus Allianzen begeben. Egal an welchem Faden dieses Netzes sie ziehen, sicher ist, dass die anderen Fraktionen und die Stadt auf ihre Handlungen direkt reagieren werden! Übernatürliche Kräfte entfesselnd, müssen die Spieler bei der Jagd auf ihre Opfer dennoch immer darauf achten, die Maskerade nicht zu brechen - das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Gesellschaft der Vampire vor den Augen der Menschheit verbirgt."Features (laut Hersteller):Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit nVidia sowohl Echtzeit-Raytracing als auch DLSS unterstützen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungDas Spiel wird in drei Editionen erscheinen. Neben der Standard Edition (59,99 Euro) gibt es die Unsanctioned Edition für 69,99 Euro. Das Unsanctioned Blood Pack beinhaltet ein digitales Artbook, einen Entwicklerkommentar im Spiel (mit Brian Mitsoda), 24 Stunden Vorabzugang sowie mehrere Ingame-Gegenstände (Outfit: Smiling Jack, Outfit: Jeanette, Waffenskin: Abgetrennter Arm, Sarkophag-Tisch, Damsels Barett, Voerman-Familienporträt, Stoppschild). Die 89,99 Euro teure Blood Moon Edition umfasst alle Inhalte der Unsanctioned Edition und die Season of the Wolf (Saison Pass). Der Saison Pass umfasst zwei Story-Pakete und eine große Erweiterung, die sich um die stärksten Feinde der Vampire drehen soll. Die Preise gelten für die PC-Version. Das Vorbesteller-Paket (First Blood Pack) umfasst den digitalen Soundtrack, ein Outfit und zwei Waffenskins."Als ich erfuhr, das Paradox die World of Darkness IP erworben hatte, begann ich mir Gedanken zu machen, wie es wäre zu Vamprie: The Masquerade zurückzukehren", sagt Mitsoda. "Unser Ziel war es von Anfang an, die Markenzeichen, die Bloodlines einzigartig gemacht haben - den dunklen Grundton, die Atmosphäre und den Humor - in Bloodlines 2 zu übertragen. Ich bin mir sicher, dass Fans, die das erste Spiel geliebt haben, sich über das freuen, was wir in Bloodlines 2 machen.""Bloodline-Fans dürsten schon lange nach einer Fortsetzung und Vorschläge - naja eher Forderungen - drangen von Beginn unserer Arbeit mit der World of Darkness an unsere Ohren", sagt Ebba Ljungerud, CEO bei Paradox Interactive. "Wir haben die Möglichkeiten, die sich uns bieten könnten, erkannt. Es war aber sowohl für uns, als auch Hardsuit Labs essenziell, dass eine Fortsetzung nicht nur ordentlich und im Geiste des Vorgängers entstehen muss, sondern auch unter der Anleitung von Menschen, deren Ideen das Original so einzigartig gemacht haben. Die Arbeit, diesen Titel über die letzten Jahre geheim zu halten, war eine wahre Maskerade für uns selbst! Es ist daher sowohl aufregend als auch erleichternd, dass wir jetzt endlich darüber sprechen können.""Wir bei Hardsuit Labs sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist ein Team aus Branchen-Veteranen zu vereinen, die an Blockbuster-RPGs bis Shooter gearbeitet haben", fügt Andy Kipling, CEO bei Hardsuit Labs an. "Sobald wir erfuhren hatten, dass Paradox die IP gekauft hatte, haben wir angefangen an unserem Pitch zu arbeiten und ich bin bis heute begeistert, dass Paradox sofort unsere Leidenschaft für die Marke als auch unser Fähigkeiten erkannt hat. Es ehrt uns, dass wir Bloodlines 2 für Fans auf der ganzen Welt verwirklichen dürfen."