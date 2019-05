Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Die Malkavianer sind dabei - 4Players.de

Die (verrückte) Ankündigung hat sich Paradox Interactive natürlich bis zum Ende aufgehoben: Die Malkavianer sind der fünfte und letzte vollwertige Vampir-Clan in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 . Die anderen Clans sind Ventrue, Toreador, Brujah und Tremere. Als Einstiegsfraktion fungieren die Thinbloods (Vampire zweiter Klasse).Die Malkavianer gehörten zu den beliebtesten Fraktionen des Vorgängers ( Vampire: Die Maskerade - Bloodlines ), da sie sich aufgrund ihrer unheilbaren Geistkrankheit auch sehr unterschiedlich im Spiel "angefühlt" haben - im Vergleich zu den anderen Clans. Auch bei Bloodlines 2 soll das Spielerlebnis als Malkavianer bewusst unterschiedlich ausfallen, heißt es bei RPS . So wird man als Malkavianer zum Beispiel einzigartige Dialog-Optionen haben. Weitere Informationen sollen folgen.Auszug aus der Vampire die Maskerade Wiki : "Die Malkavianer sind sowohl einer der 13 Hauptclans als auch einer der sieben Gründerclans der Camarilla. Alle Angehörigen dieser Linie sind unheilbar geisteskrank, weswegen sie von anderen Vampiren nicht wirklich ernst genommen, aber dennoch zugleich auch gefürchtet werden. Der Clan führt sich auf den Vorsintflutlichen Malkav zurück, von dem die Malkavianer erzählen, er hätte Kain Weisheit gebracht und wäre dafür mit der reinigenden Gabe des Wahnsinns gesegnet worden. Die anderen Vampire halten dies jedoch eher für eine Strafe Kains. Welche Version auch immer stimmen mag, die Malkavianer stellen einen Grundpfeiler der Camarilla dar und sind überdies von Anbeginn der Zeit an, die Propheten und Seher unter den Kainiten gewesen."Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im 1. Quartal 2020 für PC (Epic Games Store, GOG, Paradox, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details noch mehr Details ). Das Rollenspiel entsteht bei den Hardsuit Labs in Seattle.