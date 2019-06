Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Video-Doppelpack: Erste Spielszenen aus dem Vampir-Rollenspiel - 4Players.de

Paradox Interactive hat erste Spielszenen aus Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bei der PC Gaming Show 2019 präsentiert. Im ersten Trailer erhält man nur einen kurzen Einblick in die düstere Welt. Das zweite, ca. viereinhalb Minuten lange Video erlaubt einen tieferen Blick auf die Schauplätze in Seattle. Auch etwas mehr Vampir-Action und Entscheidungen sind zu sehen."Als Ergebnis eines Vampir-Aufstandes, beginnt die Existenz der Spieler als Schlüsselfigur in einem blutigen Krieg zwischen den herrschenden Vampir-Fraktionen Seattles. Um zu überleben müssen sie einen Clan wählen und sich in ein undurchsichtiges Netz aus Allianzen begeben. Egal an welchem Faden dieses Netzes sie ziehen, sicher ist, dass die anderen Fraktionen und die Stadt auf ihre Handlungen direkt reagieren werden! Übernatürliche Kräfte entfesselnd, müssen die Spieler bei der Jagd auf ihre Opfer dennoch immer darauf achten, die Maskerade nicht zu brechen - das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Gesellschaft der Vampire vor den Augen der Menschheit verbirgt."Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im 1. Quartal 2020 für PC (Epic Games Store, GOG, Paradox, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details noch mehr Details ). Das Rollenspiel entsteht bei den Hardsuit Labs in Seattle. Die vollwertigen Vampir-Clans in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sind Ventrue, Toreador, Brujah, Tremere und Malkavianer. Als Einstiegsfraktion fungieren die Thinbloods (Vampire zweiter Klasse).