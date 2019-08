Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Video: Fast 30 Minuten lange Präsentation des Vampir-Rollenspiels - 4Players.de

Paradox Interactive hat die Demo-Präsentation von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , die sowohl auf der E3 2019 als auch der gamescom 2019 gezeigt wurde, nun auch in Videoform veröffentlicht. Das fast 30 Minuten lange Video wird kommentiert von Ka'ai Cluney (Creative Director bei Hardsuit Labs).Zu sehen ist eine Mission aus dem Rollenspiel. Man bekommt einen Einblick in den düsteren und sehr atmosphärisch in Szene gesetzten Schauplatz (Seattle), erhält Informationen über die unterschiedlichen Vorgehensweisen sowie Handlungsmöglichkeiten dank Fähigkeiten, Dialogen und Co. und sieht die aktuellen Baustellen des Spiels (Computerintelligenz, wenig flüssiges Kampfsystem, unnötige Perspektivwechsel von Ego-Perspektive und Verfolgersicht, Sound-Abmischung). Aber bis zur Veröffentlichung im März 2020 (laut Steam) ist noch viel Spielraum.Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wird im 1. Quartal 2020 für PC (Epic Games Store, GOG, Paradox, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details noch mehr Details ). Das Rollenspiel entsteht bei den Hardsuit Labs in Seattle. Die derzeit bestätigten Vampir-Clans sind Ventrue, Toreador, Brujah, Tremere und Malkavianer. Die zwei zusätzlichen Vampir-Clans folgen später (kostenlos). Zwei Story-Pakete und eine Erweiterung rund um die "stärksten Feinde der Vampire" sollen in der "Season of the Wolf" (kostenpflichtig) folgen.