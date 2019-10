Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Die vierte Fraktion: "The Newcomers" - 4Players.de

Die vierte Fraktion in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sind "The Newcomers". Solch eine Fraktion darf nicht mit einem Vampirclan verwechselt werden. Eine Fraktion ist eine Gruppe von Vampiren, die gemeinsame politische oder wirtschaftliche Interessen teilen. Sie kämpfen mit ihren eigenen Motiven und Zielen, um die Kontrolle von Seattle. Jede Fraktion hat ihre eigene Geschichte, Charakteristik und Motivation für dieses Vorhaben. Als Spieler kann man sich einer Fraktion anschließen oder sich ihr widersetzen. Die Wahl, zu welcher Fraktion ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird oder welche Fraktionen gegeneinander ausgespielt werden, kann große Auswirkungen für Seattle haben. Insgesamt gibt es fünf Fraktionen. Bisher wurden The Pioneers The Camarilla und The Baron vorgestellt."Die Newcomers sind die wohl geheimnisvollste Fraktion in ganz Seattle - niemand weiß genau von wo aus Europa sie eingewandert sind oder warum Prinz Cross ihnen plötzlich exklusiven Zugang zu den Jagdgründen des Universitätsdistriktes gewährt hat. Der Großteil der Fraktion besteht aus Tremere - von Blutmagie besessene Warlocks, Magier, Akademiker, Studenten und andere. Mit dem charismatischen 'Professor' Viktor Goga als ihr Anführer stehen die Newcomers auf Kriegsfuß mit den Baron, die die Newcomers gleichzeitig als deren größte Bedrohung ansehen."Weitere Informationen findet ihr auch auf der englischen Website von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.Letztes aktuelles Video: E3Gamescom Demo With Kaai Cluney