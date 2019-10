Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Fünfte Fraktion gesichtet: "The Unseen" - 4Players.de

Die fünfte und letzte Fraktion in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sind "The Unseen". Solch eine Fraktion darf nicht mit einem Vampirclan verwechselt werden. Eine Fraktion ist eine Gruppe von Vampiren, die gemeinsame politische oder wirtschaftliche Interessen teilen. Sie kämpfen mit ihren eigenen Motiven und Zielen, um die Kontrolle von Seattle - und um Blut. Jede Fraktion hat ihre eigene Geschichte, Charakteristik und Motivation für dieses Vorhaben. Als Spieler kann man sich einer Fraktion anschließen oder sich ihr widersetzen. Die Wahl, zu welcher Fraktion ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird oder welche Fraktionen gegeneinander ausgespielt werden, kann große Auswirkungen für Seattle haben. Bisher wurden The Pioneers The Baron und The Newcomers vorgestellt.Paradox Interactive: "So manche Fraktion der Seattler Vampir-Welt blickt aus den Penthäusern der Stadt über die Dächer, andere agieren in der pulsierenden Welt der Nachtclubs oder in Kunstgalerien und Museen. The Unseen hingegen bewegen sich im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund. Im scharfen Gegensatz zu ihren Verwandten der anderen Fraktionen, setzen sich die Unseen ausschließlich aus Nosferatu zusammen. Der verborgene Clan war lange Zeit aus der vampirischen Gesellschaft der Stadt ausgeschlossen und hat seine Wurzeln daher in der Gesellschaft der Ungewollten, Verstoßenen, Obdachlosen und Glücklosen, die von der Gesellschaft ignoriert werden. Doch unter der Führung eines Dreigestirns wuchs die Fraktion im Verborgenen. Als Händler und Sammler von Wissen und Informationen zählen The Unseen heute Hacker, Journalisten und Ingenieure zu ihren Rängen. The Unseen können, für den, der sie zu finden vermag, ein starker Verbündeter in der untoten Welt Seattles sein."Weitere Informationen findet ihr auch auf der englischen Website von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.Letztes aktuelles Video: E3Gamescom Demo With Kaai Cluney