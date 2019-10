Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Veröffentlichung auf "irgendwann 2020" verschoben - 4Players.de

Die Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist verschoben worden. Das Rollenspiel soll aber noch im Laufe des Jahres 2020 veröffentlicht werden. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht. Bisher sollte Bloodlines 2 im ersten Quartal 2020 (Januar bis März 2020) erscheinen. Die Verschiebung ist keine große Überraschung, denn auch schon die "spielbare Demo" auf der PDXCON 2019 ist gestrichen worden, damit die Entwickler mehr Zeit für das eigentliche Spiel haben.Andy Kipling und Brian Mitsoda von Hardsuit Labs schreiben auf der offiziellen Website , dass sie großen Wert auf die Qualität legen würden und deswegen keine Veröffentlichung vor März 2020 sinnvoll sei. Sie wollen außerdem nicht die Fehler des Vorgängers wiederholen, der (deutlich) zu früh veröffentlicht wurde. Weitere Details und Informationen sollen bei der PDXCON 2019 am kommenden Wochenende in Berlin verraten werden.Paradox: "In den vergangenen Monaten haben Paradox Interactive und Entwickler Hardsuit Labs erkannt, dass der ursprünglich angepeilte Release-Zeitraum im Q1 2020 nicht gehalten werden kann, ohne das Risiko einzugehen, ein unfertiges Spiel auszuliefern. Die Entscheidung zur Verschiebung ist daher getragen vom Wunsch, das bestmögliche Bloodlines 2-Erlebnis anbieten zu können."Letztes aktuelles Video: E3Gamescom Demo With Kaai Cluney