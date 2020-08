Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Veröffentlichung auf 2021 verschoben

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN



— Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Die Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist auf 2021 verschoben worden. Entwickler Hardsuit Labs und Publisher Paradox Interactive erklären via Twitter, dass das Rollenspiel noch mehr Zeit benötigen würde. In einem Statement heißt es, dass die Verschiebung eine der Maßnahmen sei, um die "bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten." Außerdem wurden andere, teils organisatorische Maßnahmen erwähnt, die nicht weiter erläutert wurden.Andy Kipling (Hardsuit Labs) und Jakob Munthe (Paradox Interactive): "Unser Ziel war es schon immer, das bestmögliche Spiel zu liefern (...) und einen würdigen Nachfolger für das ursprüngliche Bloodlines zu liefern. Aufgrund der Qualitätsmaßstäbe und Ambitionen, die wir uns gesetzt haben, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, dass wir mehr Zeit für die Entwicklung benötigen. Das bedeutet, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2020 nicht mehr möglich ist. Die Verschiebung der Veröffentlichung ist eine der Änderungen, die wir vornehmen, um die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten.""Dies ist keine Entscheidung, die auf die leichte Schulter genommen wird - und es ist auch nicht die erste Option, die wir in Betracht gezogen haben. Wir werden in den kommenden Monaten weitere Informationen über die zeitliche Planung des Verkaufsstarts und andere organisatorische Veränderungen mitteilen, die uns helfen werden, dieses Ziel zu erreichen."Letztes aktuelles Video: Damsel Reveal