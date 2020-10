Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Senior Narrative Designer nicht länger an Bord

Mit Cara Ellison hat jetzt auch der Senior Narrative Designer das Team von Hardsuit Labs verlassen, das derzeit an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) arbeitet. Das hat Publisher Paradox Interactive nach Angaben von PC Gamer bestätigt. Im Vorfeld hatte es bereits Gerüchte über ihren Abgang gegeben, weil sie all ihre Referenzen zum Projekt von ihrem Twitter-Konto entfernt hatte und bereits bekannt wurde, dass sie mittlerweile bei Armello, dem Team hinter League of Geeks, angeheuert hatte.Wirklich rund und harmonisch scheint die Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nicht zu verlaufen. Im August wurde bekannt , dass Autor und Creative Director unfreiwillig ihren Hut nehmen mussten und überraschend entlassen wurden.Letztes aktuelles Video: Damsel Reveal