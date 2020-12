Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte 2021 ist sehr unwahrscheinlich

Ebba Ljungerud, die Chefin von Paradox Interactive, glaubt nicht, dass Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ab 53,99€ bei vorbestellen ) in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen wird. In einem Statement vom 17. November, das dem schwedischen Finanzmagazin Placera vorliegt und erst in den letzten Tagen von englischsprachigen Medienberichten aufgegriffen wurde, nannte Ljungerud mehrere Gründe für diese Entscheidung. Sie erklärte, dass sich die Produktionsbedingungen aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Next-Generation-Entwicklungskits (PlayStation 5 & Xbox Series X) und durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch weiter verschärft hätten, diese Faktoren hätten sich aber auf die Geschwindigkeit der Produktivität in der gesamten Branche ausgewirkt (Home-Office-Situation etc.).Ljungerud sagte auch, dass es bei unangekündigten Paradox-Titeln zu Verzögerungen kommen würde. Sie merkte an, dass Verschiebungen und Verzögerungen ein Teil des Geschäfts wären und "etwas sind, an das wir gewöhnt sind".Die Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ist ohnehin sehr turbulent. So wurde das Rollenspiel von 2019 auf 2020 und dann auf 2021 verschoben. Im August 2020 wurden dann auch wichtige Personalveränderungen im Team bekanntgegeben . So wurden Lead Autor, Creative Director und Senior Narrative Designer entlassen Letztes aktuelles Video: Damsel Reveal