Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Entwicklerteam ausgetauscht, Release auf unbestimmte Zeit verschoben

Kant ist tot! schrieb am 23.02.2021 um 10:26 Uhr

Au Backe. Da würden mich echt die Hintergründe interessieren.

Am besten gefällt mir bei dem Statement das Dankeschön an Hardsuite Labs:

?We?d like to take this opportunity to honor Hardsuit Labs for their efforts and thank them for their hard work on the project. The studio has done a tremendous job in laying the foundations for the game and we hope that you, the community, will also appreciate their contribution to Bloodlines 2.?

So geile Arbeit geleistet, dass sie direkt ersetzt werden.