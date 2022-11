Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Rollenspiel könnte 2023 erscheinen

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: 2023 ist nicht unmöglich

Bloodlines 2 und die lange Odyssee

Nach langer Funkstille gibt es endlich wieder ein kleines Lebenszeichen von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Paradox-Chef Fredrik Wester äußerte sich in einem Interview zuversichtlich über die Entwicklung des Rollenspiels.Obwohl die Zukunft von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nach dessen letzter Verschiebung und einem Entwicklerwechsel auf der Kippe stand, soll sich nun doch alles zum Guten wenden. Gegenüber der schwedischen Webseite Privata Affärer (via PC Gamer ) gab Wester zu Worte, dass man schon "bald einen Releasetermin festlegen könne".Ins Detail geht Wester in seinen Ausführungen nicht und verrät auch nicht, wann mit neuen Infomaterial zu rechnen sei. Allerdings schließt er einen Release in 2023 für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nicht aus. Eine Veröffentlichung im kommenden Jahr sei "absolut nicht unmöglich", so der CEO von Publisher Paradox Interactive.Aufgrund zuvor schlechter Erfahrungen in Bezug auf den Release von Bloodlines 2, will man nun beim Publisher aber besonders vorsichtig sein. "Wir haben gesagt, dass wir nichts veröffentlichen werden, bevor wir uns nicht eines absoluten Releasetermins oder zumindest eines Releasemonats sicher sind", schließt Wester seine Äußerungen ab.Angesichts der mit Bedacht gewählten Worte, sollten Fans nicht mit einem Release in der ersten Jahreshälfte 2023 rechnen.Ob 2023 oder sogar noch später: Die Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gleicht einer schwierigen Reise. Nachdem das Rollenspiel Anfang 2019 angekündigt wurde , sah zu Beginn noch alles gut aus. Ein Release im Jahr 2020 wurde angestrebt, aber im Nachhinein verschoben Ende 2020 kam es dann zu einem ersten Bruch mit dem Entwickler Hardsuit Labs , bei dem sowohl der Autor als auch der Creative Director entlassen worden sind. Im Februar 2021 folgte dann sogar der komplette Entwicklerwechsel und eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit Seitdem hüllt sich Paradox in einen Mantel des Schweigens. Es ist derzeit nicht einmal offiziell bekannt, welches Entwicklerteam aktuell an Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arbeitet. Es soll aber ein "sehr angesehenes und talentiertes Entwicklerteam" sein, wie der Publisher in der Vergangenheit äußerte Letztes aktuelles Video: Damsel Reveal