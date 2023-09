Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Das Vampir-Rollenspiel lebt und hat einen Releasetermin

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Alle Infos zur Neuankündigung

Release: Wann erscheint Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2?

Ein neuer Entwickler, ein neuer Releasetermin und ein ziemlich klarer Marketingplan: Paradox Entertainment hat wie zuvor versprochen endlich neue Infos zugeliefert. Im Rahmen der PAX West gab es vom schwedischen Publisher auch einen stimmungsvollenAllzu viele Details ließ man sich dann aber doch nicht entlocken, denn eine ausführlichewird es erst später geben. Dafür wissen wir nun, wer der neue Entwickler des Rollenspiels ist:, das Studio hinter Spielen wieoder das für 2024 angekündigte HorrorabenteuerNachdem der erste Versuch mit Hardsuit Labs gescheitert ist, soll nun das britische Studio den Nachfolger zum einst 2004 veröffentlichten Rollenspiel über die Bühne bringen. Als Spieler schlüpft ihr dabei erneut in die Haut eines Vampirs, wobei dieses Mal Seattle und nicht Los Angeles als Schauplatz dient. Vor Ort droht jedoch ein offener Krieg, der von gleich drei Seiten befeuert wird und man selbst steckt mittendrin.Die Entwickler versprechen "packende Kämpfe", verschiedene Vampir-Clans, sowie spielerische und narrative Auswirkungen, je nachdem für welche Seite man sich entscheidet. Zudem muss man wie schon im Original aufpassen, dass die namensgebende Maskerade nicht fällt: Man sollte also nicht gerade auf offener Straße Unschuldigen ein bisschen Blut abzapfen, sondern heimlicher vorgehen und vielleicht die eine oder andere dunkle Ecke bevorzugen.Wie sich das genau spielt, das verrät der Trailer zur Neuankündigung noch nicht so wirklich. Erst imsoll es ein ausführliches Video zu den Spielmechaniken geben, so Publisher Paradox. Immerhin will man in den nächsten Wochen nach und nach alle spielbaren Clans vorstellen.Obwohl es zuletzt ein paar Gerüchte um einen sehr zeitnahen Release gab, muss man als Fan doch ein bisschen länger warten. Nach aktueller Lage soll Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 imerscheinen und zwar fürund. Ein Support für die ältere Konsolengeneration ist nicht mehr vorgesehen.Einen genauen Releasetermin wird es von Paradox wohl erst geben, sobald man sicher ist, dass dieser auch eingehalten werden kann. Immerhin hat Bloodlines 2 bereits eine bewegende Geschichte hinter sich: Eigentlich sollte der Release bereits 2021 folgen, aber nach und nach, der schlussendlich dazu führte, dass die