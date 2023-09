Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Das Rollenspiel lebt wieder, aber die Skepsis ist groß - Kolumne

Bloodlines 2 ist mehr als nur ein simpler Nachfolger

Kann man daran anknüpfen?

Vom "originalen" Bloodlines 2 ist zumindest Seattle als Handlungsort geblieben.

Ein erfahrener Vampir mit Gedächtnisschwund?

Im Dunkeln ist gut Munkeln, weshalb Schleichen in Bloodlines 2 mit dazu gehört.

Abwarten und Blut schlürfen



Ich glaube nicht, dass man in dieser Bar ein frisches Blutiges bekommt...

Bis dahin heißt es zurücklehnen, eine Flasche Blut aufmachen und die Tage genießen. Und immerhin: Ein Entwicklerwechsel muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Selbst ein Dead Island 2 wurde immerhin ein solider, unterhaltsamer Zombieschnetzler

Es war für mich eine der besten Ankündigungen von 2019:bekommt über 15 Jahre später endlich eine. Mit an Bord? Brian Mitsoda, der schon für die Story des ersten Teils maßgeblich verantwortlich war.Das ist jedoch mittlerweile schon wieder vier Jahre her. Vier Jahre, in den einiges passiert ist: Erst wurde der Release vonverschoben,– inklusive Mitsoda. Im Anschluss sprach Paradox kaum noch über das Rollenspiel, ehe man es nun. Wird jetzt also alles gut? Nun, ich bleibe (leider) ein gutes Stück skeptisch.Das liegt aber auch an den Umständen, denn Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist nicht einfach nur ein Nachfolger, der ein paar Jahre später erscheint. Es ist die, welches mit seiner Atmosphäre, seinen fantastischen Dialogen, den seiner Zeit kreativen Lösungsmöglichkeiten für Quests und einer düsteren, mit schwarzen Humor gesprenkelten Geschichte für immer einen Platz in der Videospielhistorie hat.Natürlich sollte man dabei nie unter den Tisch kehren: Bloodlines ist 2004 in einem absolut desaströsen Zustand erschienen. Es war schlichtund für nicht gerade wenige Spieler sogar unspielbar. Eine Vielzahl von sogenannten Plotstoppern sorgten dafür, dass manche Quests unlösbar waren oder Bugs gleich ganze Spielstände in den Abgrund rissen, und später auch Entwickler Troika Games selbst. Die Vampire von Bloodlines waren am Ende dasund zugleich dessen Untergang.Treue Fans hielt das aber nicht davon ab, das Rollenspiel in den Folgejahren Stück für Stück auf eigene Faust zu verbessern. Bis heute, also gut 19 Jahre nach dem Release, erscheinen immer noch Fan-Patches , die Bugs beheben, entfernte Inhalte zurückbringen und Bloodlines auf modernen Systemen lauffähig halten. Über all die Jahre hat sich um Troikas finales Spiel eingebildet – völlig zurecht, möchte ich anmerken.Die Erwartungshaltung an einen Nachfolger ist dementsprechend genauso groß wie die Skepsis, und das war sie schon 2019 bei der Erstankündigung. Immerhin steht der Name Paradox bislang eher für vielschichtige, sehr komplexe Strategiespiele, während das damals zuständige Entwicklerteam Hardsuit Labs zuvor gerade einmal den Free2Play-Shooterveröffentlicht hat. Die sollen also nun den zweiten Teil von Vampire: The Masquerade – Bloodlines produzieren?Die einzige Hoffnung war damals, der schon bei Troika federführend an der Geschichte beteiligt war. Er habe jahrelang für einen zweiten Vampires-Teil gekämpft, wie er später in einem Interview gegenüber den englischsprachigen Kollegen von RockPaperShotgun offenbarte. Seine Entlassung, zusammen mit dem Creative Director Ka'ai Cluney, habe ihn wie einen Schock getroffen. Was genau hinter den Kulissen passiert ist, blieb aber im Unklaren, ebenso wie lange Zeit die Zukunft des Rollenspiels.Mittlerweile wissen wir: Paradox war nach dem Rauswurf von Hardsuit Labs nicht untätig, sondern hat. Die haben immerhin schon Erfahrungen mit storylastigen Spielen gesammelt, darunterund. Doch ob das Team tatsächlich einen Brocken wie ein Bloodlines 2 schafft, welches auch spielmechanischliefern muss, bleibt abzuwarten. Das bisher gezeigte Material lässt zwei Stimmen in mir zu: Die eine ist etwas positiver gestimmt, während die etwas griesgrämerigere glaubt, dass hier nicht das Vampir-Rollenspiel entsteht, was die Fans verdient haben. Einerseits weil das kaum möglich scheint, andererseits weil schon jetzt Entscheidungen durchblicken, die mich noch nicht überzeugen.Doch man soll ja bekanntlich immer erst mit dem Positiven anfangen: Den Trailer zur Neuankündigung fand ich insgesamt recht stimmig, bringt er doch von der Optik dasgut rüber. Die Szenen sind rein technisch zwar nicht State of the Art, aber als hübsch würde ich sie dennoch bezeichnen. Zudem bis zum geplantenin Sachen Lichtstimmung und Texturen noch hier und da etwas passieren kann. Das gilt ebenso für das Kampfsystem, welches sich aber nur schwer beurteilen lässt. Es sieht zumindest sehr action- und nahkampflastig aus. Schusswaffen sind beim eigenen Charakter bisher offenbar Fehlanzeige.Was aus dem Trailer nur bedingt, aber aus dem PR-Material stärker hervorgeht:Wie viel von der einstigen Schöpfung Mitsodas noch übrig ist? Das wird erst die Zeit zeigen, aber die Grundlage ist auf jeden Fall eine andere. Eigentlich sollte euch Bloodlines 2 die Kontrolle über einen Charakter geben, der sich gerade erst in einen Vampir verwandelt hat, wodurch ihr entsprechend zu Beginn eher schwächlich seid. In der jetzigen Fassung wird man aber einenübernehmen, der sich zuvor eine sehr lange Zeit im Tiefschlaf befand. Das alleine macht in der Vorlage World of Darkness bereits einen riesigen Unterschied.Junge Vampire sind nämlich so etwas wie die Küken: Sie müssen erst in die Gesellschaft integriert werden, ihren eigenen Platz finden. Sogenannte "Elder Vampire" sind hingegen schon mehrere Jahrhunderte alt und in der Regel dementsprechend mächtig. Doch ob man in Bloodlines 2 tatsächlich schon zu Beginn einen solch mächtigen Vampir spielen kann, ist durchaus fraglich. Vermutlich wird man eine Begründung liefern, etwa einnach dem langen Schlaf oder, dass so viel Zeit vergangen ist, dass die Welt jetzt eine andere ist, ergo muss man seine alten Fähigkeiten erst wieder freischalten.Narrativ sehe ich hingegen ein paar größere Hürden: Ein älterer Vampir würde unter keinen Umständen Quests annehmen, die ihn von A nach B schicken oder ein paar Zwistigkeiten unter neuen Vampiren lösen. Stattdessen würde es mehr oder weniger sofort umgehen. Also Dinge, die sonst in einem Rollenspiel eher erst im Finale folgen, wenn überhaupt. In der Hinsicht bin ich also sehr gespannt darauf, wie The Chinese Room diese Schwierigkeiten meistert und vor allem wie man spannende Quests gestaltet. Möglichkeiten gibt natürlich einige und sei es, dass man einen Teil der Geschichte rund um die Heimsuchung gestaltet. Eine Art Ruf, der ältere Vampire betrifft und sie von ihrer Heimat wegzieht, wodurch automatisch der Platz für Jüngere geschaffen wird. Was ist, wenn der eigene Vampir nicht davon betroffen ist und welche Auswirkungen hätte dies auf das vorherrschende Machtverhältnis?Natürlich ist das bislang alles nur Spekulation, denn sowohl Paradox als auch The Chinese Room halten sich mit Infos sehr bedeckt. Eine ausführlicheist für Januar 2024 angekündigt. Ich hoffe, dass es dann mehr als nur Kämpfe zu zeigen gibt und man die aktuelle Befürchtung, dass Bloodlines 2 zu actionlastig und linear wird, etwas entkräften kann. Schließlich muss man nicht permanent das Adrenalin auf Maximum halten, um Erfolg zu haben, wie zuletzt einoder einbewiesen haben.