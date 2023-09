Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Fokus darauf, Spielern ein umfassendes Vampir-Gefühl zu geben

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: Das Gefühl, ein Vampir zu sein

Gameplay folgt 2024

Nach der kürzlich erfolgten Neu-Enthüllung vonunter der Regie vongibt es nun erstmals ein paarin das kommende Action-Rollenspiel. Denn das britische Entwicklerteam verfolgt auf dem Blatt Papier ein paar spannende Ansätze.Nachdem zuerst, sollen nun die Macher vondas RPG auf die Bühne bringen. Wie genau der Plan aussieht, hat das Team noch nicht verraten, dafür aber ein paar Details zu Bloodlines 2 genannt, worauf man besonders Wert legt.Lange hielt Paradox Interactive das neue Entwicklerstudio geheim, aber mittlerweile wissen wir:. Diese Ankündigung hat Studio Director Alex Skidmore nun genutzt, um sein Team, welches mittlerweile aus über 100 Angestellten besteht, und die geplante Vision ein wenig näher vorzustellen.Der wichtigste Grundpfeiler für Bloodlines 2, so Skidmore im Developer-Blog bei Paradox, sei, dass man den Spielern vermittelt, dass sie wirklich einsind. "Alles, was ihr in diesem Spiel anstellt, soll euch das Gefühl geben, ein Raubtier der Nacht zu sein." Um dieses Kredo herum würde man das Spiel designen, weshalb man "die Regel aufgestellt [hat], dass das Gameplay außerhalb des Kampfes etwas sein sollte, was nur ein Vampir tun kann; es soll anspruchsvoll sein."Wie genau das funktioniert, das verrät Skidmore allerdings nicht. Stattdessen wirft er noch ein, dass auch restliche Gameplayentsprechen werde. Stattdessen verfolgt man einen Ansatz, den das Team "Vertrauensfantasie" nennt. Es würde darum gehen, dass man als Spieler mit solchen übernatürlichen Kräften im Rücken immer wissen sollte, dass man die Situation kontrollieren kann – egal ob es nun ein Gefecht, ein Gespräch oder die Erkundung der Stadt sei.Wie Skidmore gegen Ende des Entwicklertagebuchs schreibt, wird man demnächst weitere Ausgaben veröffentlichen. Schon in zwei Wochen will das Team aufund dieeingehen. Im Mittelpunkt steht eine Neo-Noir-Thriller-Story, die natürlich der Pen-and-Paper-Vorlage entsprechen soll.Auf erste Gameplay-Szenen zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 muss man aber noch ein ganzes Stück länger warten: Laut Publisher Paradox soll es erst Anfang 2024 ein entsprechendes Video geben. Dann wird sich vielleicht auch zeigen, ob so