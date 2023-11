Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Der Hauptcharakter Phyre stellt sich im neuen Video vor

Vampire: Bloodlines 2 – Ein Vampir mit Stimme im Kopf

Ausführliche Präsentation im Frühjahr

Keine freie Charakterstellung, sondern ein klar definierter, aber dennoch in gewisser Weise: In einem neuen Entwicklertagebuch hat The Chinese Room denvonvorgestellt.Wie bereits bei der Neuankündigung zu vermuten war, gehen die Entwickler für den Nachfolger ein paar alternative Wege. Eines davon ist der Umstand, dass man einensteuert und nicht einen Frischling. Allerdings wird man dennoch mit ein paar Einschränkungen hinsichtlich der eigenen Stärke leben müssen, während sich das Team zugleich offenbar in gewisser Weise vonhat inspirieren lassen.In einemhaben sich die neuen Entwickler von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 hinsichtlich der Story zu Worte gemeldet. Im Mittelpunkt stand die, dem Protagonisten oder der Protagonistin des Rollenspiels, je nachdem für welches Geschlecht man sich entscheidet. Abseits davon wird man das physische Erscheinungsbild des Vampirs aber nicht merklich beeinflussen können, denn ein Charaktereditor ist nicht vorgesehen.Phyre selbst ist derweil ein Vampir, der aus dem 17. Jahrhundert stammt und nach einem langen Schlaf imwieder aufwacht. Das ist jedoch nicht das einzige Problem, denn aus einem noch unbekannten Grund steckt in Phyre die stets, einem deutlich jüngeren Blutsauger. Dieser kennt sich in der aktuellen Welt natürlich deutlich besser aus, wodurch er grundsätzlich erst einmal eine Hilfe darstellt. Allerdings wird es gemäß der Entwickler auch Konfliktpotenzial geben. Das erinnert ein Stück weit an die Prämisse von Cyberpunk 2077, in dem Hauptcharakter V konstant im Kopf von Johnny Silverhand begleitet wird.Obwohl ihr das Aussehen Phyres nicht festlegen könnt, sollt ihr dennoch Möglichkeiten bekommen, den Protagonisten nach eurem Gusto zu definieren. Unter anderem trefft ihr zu Beginn die: Zum Release werdenzur Auswahl stehen, während weitere Clans für DLC-Erweiterungen eingeplant sind. Darüber hinaus trefft ihr mit eurem übrigensim Laufe der Handlung etliche Entscheidungen, die mal mehr und mal weniger Einfluss auf die Story nehmen sollen.Allzu viele Gameplay-Szenen gibt es in dem aktuellen Entwicklertagebuch erneut nicht zu sehen. Der Grund dafür ist, dass Publisher Paradox erst Anfang 2024 den großen Schleier rund um Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 lüften möchte. Immerhin sollen dafür in den nächsten Wochen nach und nachvorgestellt werden, denen ihr euch anschließen könnt.Bereits zuvor hat The Chinese Room verlauten lassen, dass man für die eigene Vision. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten, denn bis zum geplantenwird noch einiges an Zeit vergehen.