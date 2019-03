End of the Line: Horrortrip in stillgelegten U-Bahn-Tunneln angekündigt - 4Players.de

Screenshot - End of the Line (PC) Screenshot - End of the Line (PC) Screenshot - End of the Line (PC) Screenshot - End of the Line (PC) Screenshot - End of the Line (PC)

Die Plummet Studios werkeln schon seit ein paar Jahren am Survival-Horror End of the Line , der den Spieler in die U-Bahn-Schächte von Chesvern entführt, die nach einem tragischen Unglück vor 15 Jahren stillgelegt wurden, aber immer noch ein düsteres Geheimnis bergen. Spielerisch soll sowohl das Lösen von Rätseln als auch das Überlisten eines mysteriösen Verfolgers im Vordergrund stehen. Eine Demo ist für Mitte 2019, die finale Veröffentlichung für Ende des Jahres auf PC geplant. Spätere Konsolenadaptionen seien ebenfalls möglich. Mehr dazu auf der offiziellen Website und auf Game Jolt sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer