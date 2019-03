Der Herr der Ringe: Gollum: Daedalic kündigt Action-Adventure mit frischer Geschichte an - 4Players.de

Daedalic hat sich die Herr-der-Ringe-Lizenz gesichert, um eine frische Story um eine spielerisch eher selten beleuchtete Figur zu stricken: Bei Der Herr der Ringe: Gollum handelt es sich laut dem Publisher um ein Action-Adventure, das zwar dem Kanon treu bleiben, aber trotzdem eine eigene Geschichte erzählen soll. Die Veröffentlichung ist weltweit im Jahr 2021 geplant, auf dem PC und "den zu dieser Zeit relevanten Konsolen".Der in der Unreal Engine entwickelte Titel könnte außerdem zum Auftakt weiterer Spiele in Tolkiens Fantasy-Universum werden, so das Hamburger Unternehmen, welches das Spiel in seinen eigenen Studios entwickelt:"Der Herr der Ringe - Gollum ist das erste Spiel, das aus der neuen Gemeinschaft zwischen Daedalic Entertainment und Middle-earth Enterprises entsteht. Basierend auf der Lizenzvereinbarung für Der Herr der Ringe hat Daedalic die Möglichkeit, mehrere Titel zu veröffentlichen.Das neue Spiel bleibt der Vision treu, die J.R.R. Tolkien in Der Herr der Ringe erschaffen hat und beleuchtet gleichzeitig neue Ereignisse und Details rund um Gollums Reise. Der Herr der Ringe – Gollum entsteht mithilfe der Unreal Engine und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt, damit Fans auf der ganzen Welt in den Genuss des Action-Adventures kommen."'Wir freuen uns ungemein, unsere Kooperation mit dem mehrfach ausgezeichneten Team von Daedalic Entertainment bekannt zu geben, um ein innovatives Spiel für anspruchsvolle Fans zu entwickeln, das die Geschichte von Der Herr der Ringe in den Vordergrund stellt. Mit ihrem Fokus auf Charaktere und Geschichten sowie den aufwendigen und stimmungsvollen Artworks, hat es sich Daedalic zur Aufgabe gemacht, Spiele für Leser zu entwickeln, die zu Gamern werden', kommentiert Fredrica Drotos, Brand Officer bei Middle-earth Enterprises. 'Wir erwarten die Veröffentlichung des erzählerisch starken Adventures von Daedalic mit Spannung. Diese Kombination passt hervorragend zur komplexen, facettenreichen Welt von Mittelerde, ins Leben gerufen von J.R.R. Tolkien.''Der Herr der Ringe ist eine der epischsten und bekanntesten Geschichten aller Zeiten. Es ist uns eine Ehre, an einem eigenen Beitrag zu arbeiten, der in diesem Universum spielt“, so Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment. „In Gollum lassen wir den Spieler in die Rolle einer der ikonischsten Figuren Mittelerdes schlüpfen. Wir erzählen Gollums Geschichte aus einer Perspektive, die es in keinem Medium des Storytellings je zu sehen gab. Dabei bleiben wir der legendären Buchvorlage von J.R.R. Tolkien immer treu.''In Zeiten digitalen Strukturwandels und neu aufkommender Geschäftsmodelle freuen wir uns, eine große Spieleproduktion zu realisieren, basierend auf einem Stoff, der seine Frische und Relevanz seit über 60 Jahren nicht verloren hat. Zeugnis davon sind andere, aktuell geplante Medienproduktionen basierend auf dem Werk von J.R.R. Tolkien.'"