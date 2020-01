Der Herr der Ringe: Gollum: Gollum ohne Ähnlichkeit zur Filmvorlage (Andy Serkis); Fokus auf Schleichen

Im Action-Abenteuer Der Herr der Ringe: Gollum will sich Daedalic beim Design seiner Hauptfigur nicht an den filmischen Vorbildern orientieren. Das hat Senior Producer Kai Fiebig nach Angaben von PC Gamer im Gespräch mit der Edge bestätigt. Demnach wird Gollum im Spiel nicht so aussehen wie die Figur, die seinerzeit Andy Serkis in den Werken von Peter Jackson verkörpert hat."Wir wollen die Leute nicht verärgern, die nur die Filme gesehen haben. Aber kurz gesagt: Er sieht nicht aus wie Andy Serkis", so Fiebig. "Wir haben mit der Person begonnen, die er ursprünglich war und sie dann weiterentwickelt. Man kann sehen, dass sie irgendwann so etwas war wie ein menschliches Wesen, bevor der Ring sie korrumpiert hat. Wir haben hinsichtlich des Storytellings mehr Möglichkeiten als es die Filme jemals hatten. Für uns war es daher sehr wichtig, eine Auswahl an verschiedenen Emotionen zu zeigen. Wir brauchen jemanden, den man fast lieben kann und auf der anderen Seite jemanden, vor dem man wirklich Angst haben kann. Und vertrau mir: In manchen Momenten wirst du dich vor ihm fürchten."Laut Edge handelt es sich bei Der Herr der Ringe: Gollum im Kern um ein Schleichspiel, das mechanisch vor allem auf Klettern und Plattform-Elemente setzt. Spezielle Fähigkeiten wird Gollum nicht besitzen oder ausbauen können. Laut Daedalic würde dies im Kontext seiner Vergangenheit keinen Sinn ergeben, in der er jahrhundertelang ohne besondere Fähigkeiten überleben konnte. Stattdessen soll die Zerissenheit der Figur im Mittelpunkt stehen - also der innere Konflikt zwischen Smeagol und Gollum. Dieser soll allerdings weit über ein simples "Gut-gegen-Böse" hinausgehen."Es geht nicht nur darum zu wählen, ob man Smeagol oder Gollum sein will, denn für Gollum ist das nicht so einfach", meint Designer Martin Wilkes. "Jede Persönlichkeit wird von der anderen angegriffen; jede muss sich verteidigen. Und während das Spiel einer festen Handlung folgt, die etwa zum Start von Der Herr der Ringe: Die Gefährten enden wird, basiert der Pfad zu diesem Punkt auf den Entscheidungen, die man trifft."Der Herr der Ringe: Gollum soll 2021 erscheinen. Neben dem PC gilt daher auch eine Veröffentlichung auf den kommenden Konsolen von Sony und Microsoft als wahrscheinlich.