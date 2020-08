Der Herr der Ringe: Gollum: Erster Teaser-Trailer zum Action-Adventure veröffentlicht

Daedalic Entertainment hat einen ersten Teaser-Trailer zu Der Herr der Ringe: Gollum veröffentlicht, das 2021 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Teaser TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Im Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Gollum und erleben dabei neue Abenteuer in Mittelerde aus einer nie dagewesenen Perspektive. Auf seiner Reise erkundet Gollum Orte, die noch in keinem anderen Medium detailliert behandelt oder gezeigt wurden, und trifft neue sowie bekannte Charaktere aus Der Herr der Ringe."Der mit der Unreal Engine entwickelte Titel könnte außerdem zum Auftakt weiterer Spiele in Tolkiens Fantasy-Universum werden, so das Hamburger Unternehmen, welches das Spiel in seinen eigenen Studios entwickelt: "Der Herr der Ringe - Gollum ist das erste Spiel, das aus der neuen Gemeinschaft zwischen Daedalic Entertainment und Middle-earth Enterprises entsteht. Basierend auf der Lizenzvereinbarung für Der Herr der Ringe hat Daedalic die Möglichkeit, mehrere Titel zu veröffentlichen.Das neue Spiel bleibt der Vision treu, die J.R.R. Tolkien in Der Herr der Ringe erschaffen hat und beleuchtet gleichzeitig neue Ereignisse und Details rund um Gollums Reise. Der Herr der Ringe – Gollum entsteht mithilfe der Unreal Engine und wird in zahlreiche Sprachen übersetzt, damit Fans auf der ganzen Welt in den Genuss des Action-Adventures kommen."