Der Herr der Ringe: Gollum: Wird ebenfalls für PS4, Switch und Xbox One umgesetzt

Während der "Future Games Show: Gamescom 2020 Edition" hat Daedalic Entertainment verraten , dass The Lord of the Rings: Gollum bzw. Der Herr der Ringe: Gollum Ende 2021 auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Bisher war das Spiel nur für PC, PS5 und Xbox Series X vorgesehen.Die Entwickler wollen den inneren Konflikt (Gollum gegen Smeagol) thematisieren und setzen in dem Action-Adventure ansonsten auf taktische Schleich-Einlagen, Rätsel in der Umgebung, Kletter-Herausforderungen und Parcours-Action, schließlich sei die Hauptfigur "kein klassischer Kämpfer". Im folgenden Video (ohne echte Spielszenen) wird zudem die Vision für die Dialoge im Spiel vorgestellt.Dazu heißt es vom Hersteller: "Im Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Gollum und erleben dabei neue Abenteuer in Mittelerde aus einer nie dagewesenen Perspektive. Auf seiner Reise erkundet Gollum Orte, die noch in keinem anderen Medium detailliert behandelt oder gezeigt wurden, und trifft neue sowie bekannte Charaktere aus Der Herr der Ringe."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer