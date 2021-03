Der Herr der Ringe: Gollum: Erscheint im Sommer 2022; neuer Trailer zu Daedalics Action-Adventure

Daedalic hat im Vorprogramm der Future Games Show verraten, dass das im eigenen Hause entwickelte Action-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum im dritten Quartal 2022 erscheinen soll. Zu diesem Termin ist ein Release für alle Plattformen geplant - also PC, PlayStation 4 und 5, Switch sowie Xbox One und Series X/S. Begleitend dazu gibt es im neuen (sehr kurzen) Trailer ein paar weitere Szenen aus dem Spiel zu sehen:Im Herbst 2021 plant Daedalic, mehr aus dem Spiel zu zeigen, darunter bekannte Plätze aus Mittelerde. Auch sehr bekannte Charaktere sollen auftauchen, so der Hersteller auf dem Daedalic Digital Day 2021. Nach akrobatischen Schleich- und Kletter-Touren durch allerlei Gruben und schmale Tunnels in Mordor (in denen sich der Protagonist dank jahrelanger Übung agil fortbewegen kann) führt die Reise u.a. an Spinne Shelob vorbei und zu den Elfen von Düsterwald.Auch kooperative Aufgaben mit Computer-Partnern sowie Adventure-ähnliche Umgebungsrätsel werden eine Rolle spielen. Hier geht es zum Auftritt im Steam-Store ; dort wird erläutert:"Athletisch und agil, leise und gerissen. Gollum ist eine der faszinierendsten Figuren in der Welt von „Der Herr der Ringe™“ und getrieben vom Wunsch noch einmal in den Händen zu halten, was er verloren hat.Er hat unvorstellbare Dinge gesehen, er hat Dinge überlebt, von denen andere nie sprechen würden. Zerrissen von seiner gespaltenen Persönlichkeit, kann er der boshafte, verschlagene Gollum oder aber der umgängliche, vorsichtige Sméagol sein.Auch wenn Gollum für die Geschichte von J. R. R. Tolkien entscheidend ist, wurde sein Schicksal noch nicht im Detail erzählt. In „Der Herr der Ringe™: Gollum™“ können Sie diese Geschichte erleben. Von seiner Zeit als Sklave unter dem Dunklen Turm bis zu seinem Aufenthalt bei den Elfen von Düsterwald.Überleben Sie mit Verstohlenheit, Agilität und Gerissenheit und überwinden Sie alle lauernden Bedrohungen. Klettern, springen und kraxeln Sie sich an Gefahren vorbei oder in vorteilhafte Positionen.Gollum ist vielleicht kein Kämpfer, aber es sieht ihm ähnlich, unachtsame Feinde zu meucheln, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet – oder sich ihrer auf kreativere, boshaftere Weise zu entledigen.Die Entscheidungen, die Sie treffen, und die Art und Weise, wie Sie spielen, wirkt sich unmittelbar auf Gollums Persönlichkeit aus: Der ewige Zwist tobt zwischen den beiden Persönlichkeiten Gollum und Sméagol und Sie entscheiden, ob die düsterere Seite von Gollum übernimmt oder ob ein Hauch von Vernunft in dem Wesen, das einst Sméagol hieß, regiert. Ein Geist, zwei Egos – Sie entscheiden!"Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer