Der Herr der Ringe: Gollum: Neue Umgebung und Schleichpassagen im Video

Publisher Nacon und Entwickler Daedalic Entertainment zeigen im Video neue Spielszenen ihres Action-Adventures Der Herr der Ringe: Gollum Bei den neuen Gameplay-Eindrücken von Gollum steht diesmal das Schleichen im Vordergrund. Um seinen Schatz zurückzubekommen, muss das Wesen, das einst einem Hobbit ähnelte, die Berge von Mordor erklimmen und im Düsterwald herumschleichen. Dabei gilt es sich vorsichtig an den Feinden vorbeizuschleichen, um nicht entdeckt zu werden.Im Fokus der beschwerlichen Reise steht, wie in Buch und Film, natürlich auch seine gespaltene Persönlichkeit. Die ihn immer wieder entweder als Gollum oder Smeagol agieren lässt. Der Herr der Ringe: Gollum wird am 1. September 2022 für PC, Xbox One, Series, PS4 und PS5 erscheinen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer