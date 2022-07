Der Herr der Ringe: Gollum: Auf unbestimmte Zeit verschoben

Weitere Verschiebung soll helfen

Nach der durchwachsenen Präsentation von Der Herr der Ringe: Gollum im Rahmen der Nacon Connect 22, herrscht Katerstimmung bei Entwickler und Publisher. Nun wurde die kurzerhand die Notbremse gezogen.Schwache Optik und 0815-Schleichpassagen sorgten nach der Gameplay-Präsentation von Der Herr der Ringe: Gollum für Kopfschütteln bei den meisten Zuschauern. Die gezeigten Passagen waren meilenweit davon entfernt, was man sich von einen Spiel, das diese wichtige Lizenz innehat, versprochen hatte. Nun reagiert der Publisher Nacon.In der offiziellen Mitteilung bekräftigt der französische Publisher, dass das Der Herr der Ringe: Gollum vom 01. September auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde. Den Entwicklern soll auf diesem Weg mehr Zeit eingeräumt werden, das Spiel zu erschaffen, dass sich die Fans auch wünschen und das seinem großen und bekannten Namen auch gerecht wird.Das ist nun mittlerweile die dritte Verschiebung, die Smeagol über sich ergehen lassen muss – auch wenn es sicherlich zu seinem Besten ist. Allerdings steht die Frage im Raum, inwieweit sich das Spiel noch verbessern lässt? An der Optik kann sicherlich noch etwas geschraubt werden, aber das Gameplay müsste schon ein gewaltiges Upgrade erfahren, um die Kohlen hier noch aus dem Feuer des Schicksalsbergs zu holen.Eine echte Entscheidungsschlacht für das Entwicklerstudio Daedalic aus Hamburg. Wann genau das Spiel nun erscheint, steht nach der erneuten Verschiebung in den Sternen, ein Release noch in diesem Jahr scheint aber so gut wie ausgeschlossen.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer