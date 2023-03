Der Herr der Ringe: Gollum: Neuer Story-Trailer veröffentlicht und ein Schweigen zum Releasetermin

Der Herr der Ringe: Gollum – Gandalf, Gollum und jemand Unbekanntes

Der französische Publisher Nacon veröffentlichte im Rahmen seinereinen neuen Trailer zu. Dieser zeigt mehr von der Story, aber hält sich beim Release weiterhin zurück.Das Action-Adventure vom Hamburger Entwickler Daedalic Entertainment hat eine recht turblente Entwicklung hinter sich:, zuletzt im Juli 2022. Für die Nacon Connect 2023 rechneten Fans daher mit, dass es nach langer Zeit wieder ein Update gibt. Dem war auch so, aber auf einen genauen Releasetermin muss weiter gewartet werden.Der neue Trailer zu Der Herr der Ringe: Gollum gewährt einen kleinen Einblick in die Story des kommenden Action-Adventures. In diesem übernehmt ihr natürlich dem Namen gerecht Gollum, der gleich von verschiedenen Fraktionen gesucht wird. Darauf hat dieser aber so gar keine keine Lust und begibt sich auf eine Reise, die ihn an verschiedene Orte Mittelerdes führt.Im neusten Video ist jedoch nicht nur Gollum zu sehen, sondern auch andere Charaktere haben einen Auftritt, darunter ein verhältnismäßig junger Gandalf. Darüber hinaus bekommt Gollum zwischenzeitlich Hilfe von einer Frau, die offenbar elbischer Abstammung ist. Um wen es sich dabei handelt, lässt der Trailer jedoch offen.Ebenso offen bleibt der Releasetermin des Action-Adventures. Weiterhin heißt es seitens Nacon und Daedalic nur, dass Der Herr der Ringe: Gollum nocherscheinen soll. Wann genau ist aber unklar. Aus dem Finanzbericht des Publishers ging zuletzt jedoch hervor, dass eine. Offiziell ist das aber bisher nicht bestätigt.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer