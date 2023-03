The Lord of the Rings: Gollum: Release schon in wenigen Wochen - aber nicht auf der Switch

Ausführliches Gameplay zu Der Herr der Ringe: Gollum

Nach mehrfachen Verschiebungen geht es nun recht schnell:hat einen. Diesen gab Publisher Nacon offiziell bekannt und präsentierte zugleich einen ausführlichen Einblick in das Stealth-Adventure.Wenn jetzt in den letzten Wochen nichts mehr schief geht, dann erscheint Der Herr der Ringe: Gollum amfür den. Lediglich die Nintendo Switch geht vorerst leer aus, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt noch bedient werden.Apropos Zeitpunkt: Der ist interessant gewählt. Denn Anfang März, aber ein Releasetermin wurde damals nicht kommuniziert. Nun zwei Wochen später ist der Termin hingegen final, was Entwickler Daedalic zudem dazu veranlasste, erstmals längere Spielszenen zu präsentieren.Dem Namen gerecht schlüpft ihr in die Rolle von Gollum, der bekanntlich nicht die physisch stärkste Figur ist. Aus diesem Grund gilt es mehr denn je in den Leveln zu schleichen und Feinde zu umgehen. Darüber hinaus gibt es viele Sprung- und Kletterpassagen, bei den Gollum dann doch zeigen kann, dass er körperlich gar nicht so eingeschränkt ist. Allerdings definitiv vom Unglück verfolgt, so oft, wie er gefangen genommen wird...Auch wir konnten bereits vor kurzem selbst Hand anlegen und. Bis zum Release am 25. Mai haben die Entwickler zudem noch etwas Zeit, um an der Technik zu feilen, damit Gollum nicht allzu früh die Puste ausgeht.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer