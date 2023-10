The Lord of the Rings: Gollum: Ehemalige Mitarbeiter decken auf, was bei der Entwicklung falsch lief

The Lord of the Rings: Gollum – Schlechtestes Spiel des Jahres 2023





Junge motivierte Mitarbeiter, aber zu wenige

Viel zu wenig Budget für ein AAA-Spiel

ist ein Spiel, das bei vielen Fans von Herr der Ringe große Hoffnungen weckte, alses ankündigte. Spieler schlüpfen darin in die Rolle Gollums und begeben sich auf die Suche nach seinem Schatz. Das Spiel erschien am 25. Mai 2023 und floppte total.In einer Reportage auf Youtube spricht das Magazin Game Two, ein Format von ZDFneo, mit den Entwicklern des Spiels. Sie beleuchten einige Probleme, die dazu geführt haben, dass Gollum soerhielt. Der Post-Launch-Letter, den das Studio Daedalic nach dem katastrophalen Release veröffentlicht hat, wurde, wie wir jetzt wissen, zudem mit einer KI generiert, was für viele Fans nun eine weitere Enttäuschung darstellt, wie unterschiedliche Magazine berichten.Mit einem(von 100) und einem User-Score von 1,2 ist The Lord of the Rings: Gollum das Spiel, das 2023 die schlechtesten Bewertungen erhielt. Bei unsebenfalls, bis auf einzelne Story-Elemente, nicht zu überzeugen. Auch auf Steam fallen lediglich 37 Prozent der Reviews positiv aus. Daher lässt sich definitiv von einem Flop sprechen – woran das lag, beleuchtet jetzt besagte Reportage auf Youtube. Mitarbeiter des Entwicklerstudios Daedalic, mitunter verantwortlich fürund, erzählen dabei von ihrer Arbeit und decken auf, was während der Erschaffung von Gollum alles schiefgelaufen ist.The Lord of the Rings: Gollum sollte ursprünglich ein qualitativ hochwertiges AAA-Game werden, das in Mittelerde angesiedelt ist und seinen Fokus auf Gollum als Hauptfigur richtet. Als es im Mai 2023 dann fürerscheint, wirkt es mehr alsund weist haufenweise Bugs auf, die es für viele nun enttäuschte Fans unspielbar machen. Daedalic waren nicht nur Entwickler, sondern gemeinsam mitauch Publisher des Spiels. Nach dem ernüchternden Launch sagen sie sich von dieser Rolle aber für immer los undAm Tag nach Veröffentlichung postet Daedalic einen Beitrag mit dem Titel: „A few words from the team“ – Siesich für die „enttäuschende Erfahrung“ und wollen künftig daran arbeiten, das Spiel zu verbessern. Dieser Post-Launch-Letter ist, wie es in der Reportage von Game Two heißt, offenbar von einer KI generiert und nicht selbst verfasst.Die Mitarbeiter des Entwicklerteams berichten in der Doku davon, dass „der Job sie konsumiert“ habe und viel mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, als vertraglich vereinbart war. Einer erzählt, wie er ganze Nächte durchgemacht hatte, andere klagen über 60-Stunden-Wochen und massenweise. Für das Team sei, den Recherchen Game Twos zufolge, zudem aufin der Branche gesetzt worden, wie Berufseinsteiger und Praktikanten, denen dann schnell viel Verantwortung zuteilwurde. „Ich war jung und super ambitioniert. Ich wollte unbedingt diese Karriereleiter haben und natürlich habe ich dann mehr gegeben“, sagt eine ehemalige Mitarbeiterin von Daedalic, die sich stark überarbeitete.Als feststand, dass das Team bald an einem Gollum-Spiel arbeiten würde, soll bei Daedalic zunächst große Motivation geherrscht haben, weil sich unter den Mitarbeitern vieleTolkien-Fans befanden. Die Firma habe weltweit Versprechen gemacht und „schien mehr zu wollen, als [man] zu investieren bereit oder fähig war“. Imhaben an diesen weitaus mehr Entwickler mitgewirkt, während das Team für Gollum deutlich kleiner war. Allein für saubere Animationen des vierbeinigen Gollums zu sorgen, sei sehr aufwändig gewesen und habe bis zuletzt ein Problem dargestellt. Viele Ideen konnten letztendlich nicht umgesetzt werden, weil einfache Grundlagen schon nicht funktionierten. Das Studio schien sich „an der schieren Größe des Spiels hemmungslos verhoben zu haben“, so der Journalist von Game Two.Wie die Firma selbst angibt, hatte The Lord of the Rings: Gollum letztendlich ein Budget von etwa, was einem Zehntel von dem anderer AAA-Spiele entspricht. Man habe trotz Anträgen keine deutsche Förderung erhalten, weshalb das Geld für mehr Mitarbeiter fehlte. Obwohl der Release von Gollum öfter verschoben wurde, kam zur letztendlichen Veröffentlichung kein fertiges Spiel.Als The Lord of the Rings: Gollum dann erschien und floppte, traf das viele der Entwickler auf sehr persönlicher Ebene. Spieler waren währenddessen eher von Wut erfüllt und besagtes Entschuldigungsschreiben, das sogarenthält, änderte nichts daran. Die leeren Phrasen stammen laut Daedalic nicht von ihnen selbst, sondern vom Publisher Nacon, der die finale Version nicht mit ihnen abgesprochen habe. Zwei anonyme Quellen haben zudem berichtet, dass das Schreibenwurde.Letztendlich wird aus The Lord of the Rings: Gollum sehr wahrscheinlich auch mit zahlreichen Updates kein AAA-Spiel mehr. Die Spieler bleiben unglücklich, die Bewertungen ändern sich nicht und Daedalic steht stark in der Kritik. Dass die Entschuldigung nicht einmal selbst formuliert war, ist nur noch ein weiterer Punkt auf der langen Enttäuschungsliste. Deutlich besser läuft es hingegen beim