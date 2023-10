The Lord of the Rings: Gollum: Spieler ziehen Parallelen zu Skull Island: Rise of Kong

Skull Island: Rise of Kong – Gemeinsamkeiten mit Gollum





New King Kong game looks like game of the year material pic.twitter.com/TXuZYQ53EL



— Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023





The new King Kong game is facing backlash for costing $40 and showcasing this kind of gameplay



I say game of the year pic.twitter.com/J1qMI0osNn



— Jake Lucky (@JakeSucky) October 17, 2023





Actual cutscene



DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc



— Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Miterschien am 17. Oktober ein neuer Titel im, der zunächst nach einer guten Idee klingt. Doch die Rezensionen auf Steam sagen etwas anderes und im Internet wird das Spiel gerade zum Meme, weil es so schlecht sein soll. Außerdem gibt es Stimmen, die Rise of Kong mitvergleichen.Ihr schlüpft in die Rolle von King Kong, bekämpft Dinosaurier und riesige Würmer, um als Affenkönig schließlich die Insel einzunehmen. Besonders wichtig ist euch dabei die Rache an einem Alpha-Monster, das eure Eltern getötet hat. In einerseid ihr zuerst als junges Tier unterwegs, wachst aber mit der Zeit zu einem mächtigen Affen heran. Klingt erstmal vielversprechend, doch die Spieler sagen etwas anderes.Skull Island: Rise of Kong stammt vom Entwickler, der zuvor für eher kleinere Titel ohne Lizensierung verantwortlich war. Sich King Kong zu schnappen, war vielleicht kein so toller Einfall, da ihnen das Spiel ihre bisher schlechtesten Rezensionen aufeinbrachte – gerade mal 28 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus, wodurch es mitgekennzeichnet ist. Ein Blick auf Grafik und Preis lassen bereits schließen, wieso. Grafisch erinnert Rise of Kong an Games, die schon 20 Jahre auf dem Buckel haben. Zahlreiche Leute im Internet machen sich darüber lustig, wie vielen Tweets zu entnehmen ist:Häufig wird auch The Lord of the Rings: Gollum zum Vergleich herangezogen – das erhielt nämlich ähnliche Reviews. „Auf einmal sieht LOTR: Gollum gar nicht mehr so schlecht aus“, schreibt ein User namens @JDBaldMan auf Twitter. Bei Release von Gollum lief ebenfalls einiges schief,. Weitere User zeigen Videos, scherzen über das Spiel und raten dringend von einem Kauf ab. Diemit scheußlichen Animationen und keinerlei Details in den Texturen. Zahlreichesoll es bieten und sich soanfühlen wie es aussieht.Manche Leute im Internet bringt das zum Lachen, manche stimmt es wütend – Besonders die, diefür Skull Island: Rise of Kong auf Steam bezahlt haben, da es den Preis nicht wert sei. Auf Metacritic gibt es noch keine Wertung zu Skull Island: Rise of Kong, weshalb es auf dieser Ebene nicht so leicht mit Lord of the Rings: Gollum zu vergleichen ist.