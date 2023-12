The Lord of the Rings: Gollum: Das sind die schlechtesten Spiele des Jahres laut Metacritic

The Lord of the Rings: Gollum (Action-Adventure) von Daedalic Entertainment / Nacon - Bildquelle: Daedelic Entertainment / Nacon

The Lord of the Rings: Gollum – Smeagol klettert an die Spitze der schlechtesten Spiele 2023

Na, was ist aus euch diesem Spielejahr im Gedächtnis geblieben? Die Spitzenreiter wieund? Oder die eher geschmähten Titel wieWer ein Herz für letztere hat oder zumindest wissen will, welche Spiele dieses Jahr den Kritiken zufolge als Griff ins Klo gelten, bekommt von der Wertungsspiegelwebsitenun eine spannende Liste geliefert. Dort versammeln sich die zehn Titel mit denund zumindest den Spitzenreiter dürften sich die meisten denken können.Denn natürlich schafft es The Lord of the Rings: Gollum trotz seiner Rückenprobleme mit einemlocker auf den obersten Platz des Treppchens bei Metacritic . Diewar 2023 auch mit deutschem Entwicklerstudio international als das Negativbeispiel schlechthin in aller Munde undund dem Horn von Gondor durch die Qualitätsprüfung.Währendnicht zuletzt dank der-Erweiterung zu neuen Höhenflügen ansetzte, landete ein anderes Spiel mit ähnlicher Kulisse auf dem zweiten Platz der schlechtesten Spiele:versagte trotz oder gerade wegen des beliebten Vorgängers auch bei den Franchise-Fans und erntete dankdurchschnittlich nur 35 Punkte von den Kritikern.Platz 3 bis 5werden von eher unbekannteren Titeln belegt: Der Alien-Survival-Horrorschaffte es auf durchschnittlich 38 Punkte, der Horror-Shootererreicht mit Müh und Not 40 Punkte undliegt mit 41 Punkten knapp darüber. Platz 6 belegtmit 43 Punkten, dicht gefolgt vom Comic-Roguelikemit 47 Punkten auf dem siebten Platz.Platz 8 und 9 versammeln dann wieder zwei Gurken, die auch bei uns auf keinen grünen Ast kommen konnten: 48 Punkte gab es im Durchschnitt für, dass die Robin Hood-Sause im Koop deutlich mehr zu bieten hat als für Einzelspieler. Knapp an den 50 Punkten schlittertvorbei, ein spielerisches Kauderwelsch aus belanglosen Mechaniken. Den Abschluss der Liste bildet– ebenfalls mit 49 Punkten.