Samurai Shodown (Reboot): SNK kündigt Reboot der Prügelspiel-Reihe an - 4Players.de

Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC) Screenshot - Samurai Shodown (Reboot) (PC)

SNK hat die Rückkehr der bekannten Fighting-Game-Reihe Samurai Shodown angekündigt. Dabei soll es sich weniger um eine Fortsetzung, sondern um einen Reboot handeln. Die Entwicklung übernimmt ein Team innerhalb von SNK, das auch für die Serien King of Fighters, Fatal Fury und Art of Fighting verantwortlich zeichnete. Versprochen werden u.a. neue Charaktere und innovative Features.Für PS4 und Xbox One soll Samurai Shodown bereits im Juni erscheinen. Später im Jahr sollen noch Umsetzung für PC und Switch folgen. Genau wie das artverwandte Soulcalibur 6, in dem die Akteure ebenfalls zu den Waffen greifen, nutzt auch SNK die Unreal Engine 4, um der traditionsreichen 2D-Reihe einen modernen 3D-Anstrich zu verpassen.Hinsichtlich der Modi heißt es in der Pressemitteilung:"Story-, Training-, Online-Battle und eine ganze Reihe an Offline-Kampfmodi stehen zu Verfügung, ebenso wie der innovative asynchrone Online-Modus “Dojo”. Für diesen Modus erlernt die KI das Offline-Kampfverhalten des Spielers und erschafft einen CPU Avatar daraus, der als Ghost in die Online-Leaderboards hochgeladen werden kann. Es ist möglich, Ghosts anderer Spieler für 1 vs 1 Kämpfe herunterzuladen, oder sich im Ironman Modus 100 Ghosts nacheinander zu stellen."Zum Start umfasst das Kämpferaufgebot 13 Charaktere, darunter alte Bekannte wie Haômaru, Earthquake und Galford sowie drei Neuzugänge. Darüber hinaus sollen weitere Figuren per DLC folgen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer