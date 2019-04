Samurai Shodown: Die 16 Kämpfer aus der Startaufstellung im Trailer - 4Players.de

SNK zeigt im folgenden Trailer alle 16 Kämpfer, die zum Verkaufsstart in Samurai Shodown verfügbar sein werden. Yashamaru, Darli Dagger und Wu-Ruixiang komplettieren die Startaufstellung. Später sollen weitere Charaktere via DLC erscheinen.Samurai Shodown erscheint diesen Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Die Switch-Umsetzung folgt Ende des Jahres. Eine PC-Version ist für "später" geplant. Der Reboot der Fighting-Game-Reihe auf Basis der Unreal Engine 4 wird direkt bei SNK entwickelt, und zwar von dem Team, das für King of Fighters 14 verantwortlich war."Story-, Training-, Online-Battle und eine ganze Reihe an Offline-Kampfmodi stehen zu Verfügung, ebenso wie der innovative asynchrone Online-Modus 'Dojo'. Für diesen Modus erlernt die KI das Offline-Kampfverhalten des Spielers und erschafft einen CPU Avatar daraus, der als Ghost in die Online-Leaderboards hochgeladen werden kann. Es ist möglich, Ghosts anderer Spieler für 1 vs 1 Kämpfe herunterzuladen, oder sich im Ironman Modus 100 Ghosts nacheinander zu stellen", schreibt der Hersteller.Letztes aktuelles Video: Charaktere