Samurai Shodown: Beat'em-Up auf PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

"Practice Mode: Hier können Spieler an Ihren Fähigkeiten arbeiten

Online Mode: Freunde und Feinde können Online in verschiedenen Modi besiegt werden

Story Mode: Spieler können die Geschichten der einzelnen Charaktere erleben

Battle Mode: Der Spieler kann verschiedene Herausforderungen wie dem Versus-Mode, Time Trial, Survival und den Gauntlet-Mode erstellen um seine Limits auszutesten

Dojo Mode: Nachdem genug Kämpfe absolviert wurden kann der Spieler gegen seinen Geist antreten um möglichst viele Punkte zu erzielen"

Samurai Shodown ist auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 59,99 Euro). Eine Switch-Version soll Ende des Jahres, eine PC-Umsetzung irgendwann später folgen. Das waffenbasierte Versus-Fighting-Spiel umfasst 13 bekannte Charaktere und drei Neulinge. Via Season kommen vier weitere Figuren hinzu (Rimururu, Basara, Kazuki Kazama und Wan-Fu). Spieler, die Samurai Shodown bis zum 30. Juni über das PlayStation Network oder den Microsoft Store bestellen, bekommen den Season Pass geschenkt. Unser Test befindet sich in Arbeit.Neben dem traditionellen Versus Battle Mode bietet Samurai Shodown folgende Modi:Zusätzlich zum Start des Spiels möchte SNK sein Engagement in der eSport-Szene mit der bevorstehenden Aufnahme von Samurai Shodown in die "Evolution Championship Series" weiter ausbauen."Wir waren in den vergangenen Monaten von dem positiven Feedback unserer Fans überwältigt und möchten uns bei jedem einzelnen von ihnen dafür bedanken, dass die Rückkehr des Franchises so gut aufgenommen wurde", so SNK Lead Producer, Yasuyuki Oda. "Nach dem heutigen Start auf Xbox One und PlayStation 4 freuen wir uns jetzt darauf, diesen August Teil der Evolution Championship-Serie zu sein. Wir könnten nicht glücklicher sein, Teil eines der größten wettbewerbsorientierten Fightinggames-Turniers der Welt zu sein. In den kommenden Monaten werden wir mehr von unseren zukünftigen Plänen für den E-Sport und Samurai Shodown zu bekannt geben."Letztes aktuelles Video: Launch Draw Your Blade