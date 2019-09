Samurai Shodown: Kostenloser Zusatz-Charakter Shizumaru Hisame ist kampfbereit - 4Players.de

Mit Shizumaru Hisame hat SNK am 16. September 2019 den ersten kostenlosen DLC-Charakter für Samurai Shodown auf PlayStation 4 und Xbox One (zum Test ) veröffentlicht. Er gesellt sich zu den Season-Pass-Charakteren Rimururu (August), Basara (Oktober), Kazuki Kazama (November) und Wan-Fu (Dezember).Auf dem PlayStation Blog wird der Neuzugang von SNKs Community Manager Jonathan Campana folgendermaßen vorgestellt: "Shizumaru hat jede Menge Tricks auf Lager, um im Kampf nicht nur zu überleben, sondern zu dominieren.Zuerst einmal kann er seinen Sonnenschirm in der Luft aufspannen, um sanft zu Boden zu gleiten. Das kann den Gegner gnadenlos verwirren, denn Timing ist beim Angriff bekanntlich alles - und wenn man nicht weiß, ob das Ziel ganz langsam oder urplötzlich auftaucht, kann einem das alles verderben.Zweitens: Shizumaru kann seine Waffe aufladen, um einen verheerenden Angriff auszuführen. Das Geniale daran ist, dass ihr weiter angreifen könnt, selbst während ihr euren Angriff aufladet. Um den aufgeladenen Angriff dann rauszuhauen, lasst einfach die Taste los, die ihr zum Aufladen gedrückt gehalten habt.Er sieht vielleicht klein und schwach aus, aber ich bitte euch ... wir sind hier in Samurai Shodown! Wir wissen alle, dass das Aussehen trügen kann."Letztes aktuelles Video: Free DLC Character Shizumaru Hisame