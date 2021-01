Samurai Shodown: Erscheint im März für Xbox Series X und S; mit 120 Frames und inklusive DLC-Charakteren

"Mit Hilfe der Unreal Engine 4 ist die Serie in der Lage, ein nie zuvor gesehenes Detaillevel zu erreichen, für eine völlig neue visuelle Erfahrung!" Im März gibt es Prügelspiel-Nachschub für die neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S: Wie Gematsu.com berichtet, wird die Umsetzung von Samurai Shodown ab 15,99€ bei kaufen ) ( zum Test ) am 16. März veröffentlicht. Besonders stolz sind die Eintwickler dabei auf die Grafik:"Mit Hilfe der Unreal Engine 4 ist die Serie in der Lage, ein nie zuvor gesehenes Detaillevel zu erreichen, für eine völlig neue visuelle Erfahrung!"

Wer das mit eigenen Augen erfahren möchte, kann sich bereits im Trailer für Series S/X einen ersten Eindruck davon verschaffen. Zusätzlich hat sich Director Hayato zur Verkündung des Release-Termins in einer Video-Botschaft an die Besitzer der Xbox Series X/S gewandt - u.a. zu den neuen 120 Frames pro Sekunde und mit Infos zu vertretenen Charakteren, die vormals in zusätzlichen DLCs enthalten waren:Letztes aktuelles Video: Xbox Series X|S Trailer