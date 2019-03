Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted: Schocker erscheint im Frühjahr für PSVR - 4Players.de

Noch im Frühjahr soll die beliebte Horror-Reihe Five Nights at Freddy's ihr VR-Debüt geben: In den gezeigten Spielszenen bei Sonys News-Sendung State of Play bekam man bereits einen Vorgeschmack, dass der Horror-Trip gerade mit PSVR nichts für schwache Nerven ist.Für die Entwicklung soll die auf VR spezialisierten Steel Wool Studios verantwortlich zeichnen. Neben bekannten Szenarien, die in der virtuellen Realität an Intensität und Gänsehaut gewinnen dürften, wird man sich auch komplett neuen Situationen stellen müssen, die speziell für den VR-Ableger designt wurden.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer