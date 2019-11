Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted: VR-Horror wird für Oculus Quest umgesetzt - 4Players.de

Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive) Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive) Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive) Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive) Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive) Screenshot - Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted (HTCVive)

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted soll laut Uploadvr.com auch für die Oculus Quest umgesetzt werden. ScottGames, Steel Wool Studios und Lionsgate Games haben den VR-Survival-Horror Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted bereits am 28. Mai 2019 für PlayStation VR ( PlayStation Store ), HTC Vive ( Viveport ), Oculus Rift ( Oculus Store ) und Windows Mixed Reality ( Steam ) veröffentlicht.Ein Datum für die kabellose Fassung des Gruseltrips steht noch nicht fest. In der Spielbeschreibung heißt es: "SIE sind VERMIETET - Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Reparieren Sie klaustrophobische Belüftungssysteme, beheben Sie defekte Animatronics, die jederzeit aktiviert werden könnten, oder verbringen Sie Ihre Abende im nächtlichen Wachdienst.PIZZA PARTY - Szenen aus klassischen Titeln wurden aktualisiert und für ein völlig neues VR-Erlebnis neu gestaltet, darunter Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4 und 5 Nights atFreddy's: Sister Location." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerLetztes aktuelles Video: Launch Trailer