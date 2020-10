Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted: Die Horrornächte brechen über iOS, Android und Xbox One herein

Am 26. Oktober 2020 haben die Steel Wool Studios und Lionsgate Games das bereits für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch sowie VR erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Survival-Horrorspiel Five Nights at Freddy's: Help Wanted auch für iOS und Android veröffentlicht . Der Download via Google Play kostet 4,99 Euro, während im App Store 5,49 Euro fällig werden. Die Umsetzung für Xbox One folgte am 29. Oktober und kann für 29,99 Euro im Microsoft Store erworben werden. Am selben Tag ist zudem ein Bundle der ersten vier Spiele im Microsoft Store (Preis: 31,49 Euro) sowie Xbox Game Pass (Ultimate) erschienen.Spielbeschreibung Five Nights at Freddy's: Help Wanted: "Five Nights at Freddy's: Help Wanted ist eine Sammlung klassischer und neuer Minispiele, die im Five-Nights-Universum angesiedelt sind. Überlebe in einer Sammlung neuer und klassischer Erlebnisse in der Welt von FIVE NIGHTS AT FREDDY'S furchteinflößende Begegnungen mit deinen liebsten Killer-Animatroniken."Spielbeschreibung Five Nights at Freddy's: "In 'Five Nights at Freddy's 1' bist du zu deinem neuen Sommerjob bei Freddy Fazbear's Pizza eingeladen, wo Kinder und Eltern, soweit das Auge reicht, für Unterhaltung und Essen kommen! Die Hauptattraktion ist natürlich Freddy Fazbear, und seine zwei Freunde. Es sind animatronische Roboter, die so programmiert sind, dass sie den Massen gefallen! Das Verhalten der Roboter ist jedoch nachts etwas unvorhersehbar geworden, und es war viel billiger, dich als Sicherheitsbeamten einzustellen, als einen Mechaniker zu finden. Von deinem kleinen Büro aus musst du die Überwachungskameras sorgfältig beobachten. Du hast eine sehr begrenzte Menge an Strom, die du jede Nacht verbrauchen darfst (Kürzungen des Unternehmensbudgets, weißt du). Das heißt, wenn dir für die Nacht der Strom ausgeht – keine Sicherheitstüren und keine Lichter mehr! Wenn etwas nicht stimmt - wenn Freddybear oder seine Freunde nicht an den richtigen Stellen sind, musst du sie auf den Monitoren finden und dich bei Bedarf schützen!"Spielbeschreibung Five Nights at Freddy's 2: "In 'Five Nights at Freddy's 2' wird die alte Animatronik durch eine neue Besetzung von Charakteren ergänzt. Sie sind kinderfreundlich, mit der neuesten Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet, in lokale kriminelle Datenbanken eingebunden und versprechen eine sichere und unterhaltsame Show für Kinder und Erwachsene! Was könnte schiefgehen? Als neuer Wachmann, der nachts arbeitet, besteht deine Aufgabe darin, Kameras zu überwachen und sicherzustellen, dass nach Feierabend nichts schief geht. Der vorherige Wachmann hat sich über die Charaktere beschwert, die versuchen, ins Büro zu gelangen (seitdem ist er in die Tagesschicht versetzt worden). Um dir die Arbeit zu erleichtern, wurde dir dein eigener leerer Freddy Fazbear-Kopf zur Verfügung gestellt, der die animatronischen Charaktere täuschen sollte, damit sie dich in Ruh lassen, falls sie versehentlich dein Büro betreten sollten."Spielbeschreibung Five Nights at Freddy's 3: "In 'Five Nights at Freddy's 3', dreißig Jahre nachdem Freddy Fazbears Pizza seine Türen geschlossen hat, sind die Ereignisse, die dort stattfanden, nichts weiter als ein Gerücht und eine Kindheitserinnerung. Die Besitzer von 'Fazbear's Fright: The Horror Attraction' sind jedoch entschlossen, die Legende wiederzubeleben und die Erfahrung für die Kunden so authentisch wie möglich zu gestalten. Sie bemühen sich, alles zu finden, was Jahrzehnte der Vernachlässigung und des Ruins überstanden haben könnte. Zuerst gab es nur leere Muscheln, eine Hand, einen Haken, eine alte Papptellerpuppe, aber dann wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht..."Spielbeschreibung Five Nights at Freddy's 4: "Und schließlich musst du dich in 'Five Nights at Freddy's 4', dem letzten Kapitel der 'Five Nights at Freddy's'-Originalgeschichte, erneut gegen Freddy Fazbear, Chica, Bonnie, Foxy und noch schlimmere Dinge verteidigen, die im Schatten lauern. Du spielst ein Kind, dessen Rolle noch unbekannt ist, und musst dich bis 6 Uhr morgens schützen, indem du die Türen beobachtest und unerwünschte Kreaturen abwehrst, die sich in deinen Schrank oder auf das Bett hinter dir wagen könnten. Du hast nur eine Taschenlampe, um dich zu schützen. Sie wird Dinge abschrecken, die am anderen Ende der Gänge kriechen, aber sei vorsichtig und höre zu. Wenn sich etwas zu nahe geschlichen hat, sind leuchtende Lichter in seinen Augen dein Ende. Wie immer ist Fazbear Entertainment nicht für Tod oder Zerstückelung verantwortlich."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer iOS Android